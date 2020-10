Movimiento 'Ni Uno Más' consolida su labor contra el 'bullying'

Recibir el galardón como "Juventud en Positivo 2020" consolida la labor de prevención e intervención contra el bullying del movimiento "Ni Uno Más".

El movimiento se inició como una plataforma de asistencia social, pero se terminó convirtiéndose en grupo de jóvenes que lucha contra el bullying en los centros educativos, por esta razón, el 2 de septiembre fueron nominados a los premios Panamá en Positivo y el 14 de octubre recibieron la noticia de que lograron ganar con el premio "Juventud en Positivo 2020".

En el 2018, Moisés Attie fundó el movimiento y desde entonces han venido trabajando. "Haber ganado este premio significa que, a lo largo del poco tiempo, los dos años, que hemos estado, estamos logrando nuestra labor, estamos llegándole a la gente y estamos previniendo e interviniendo el bullying, que es nuestro objetivo principal", dice la directora general del movimiento, Mery Angel.

Actualmente, "Ni Uno Más" cuenta con alrededor de 200 voluntarios de todas partes del país, estratos sociales y edades.

Gabriella Tejera cuenta a Panamá América que se unió al movimiento en junio de este año, en un principio se enteró del movimiento porque su consejera le comentó que tenía que tomar unas charlas sobre el bullying, a la cual asistió al igual que sus compañeras.

"Me había parecido una increíble iniciativa, pero hasta allí no me imagine que estaría dentro. Un día me llego un mensaje donde me invitaban a formar parte de los voluntarios, la verdad lo dude, pero me atreví y lo intente", explica.

Desde que Tejera asumió el reto "Ni Uno Más" se convirtió en una familia en la que puede confiar y la cual tiene suficiente espacio para apoyar a los jóvenes que son víctimas del acoso escolar.



"Ni Uno Más" se enfrentó en la categoría "Juventud en Positivo 2020" contra la Fundación Contra Peso, Efraín Herrera, Juan Manuel Estevez y Octavio Echevarría. El movimiento obtuvo 4,099 votos.

En este sentido, Tejera confesó que su motivación por unirse al movimiento surgió tras conocer la causa y el objetivo por el que se estaba luchando, además de que iba ayudar a muchas personas.

"Ese sentimiento de ayudar a alguien y saber que pasaba por una cosa tan horrible como el bullying, pero pudo ser fuerte y lo pudimos ayudar a salir de eso, esa emoción no se compara a nada", concluyó diciendo.

Por otra parte, el movimiento realiza su labor mediante charlas, conversatorios y otra serie de actividades, para ello requieren de más voluntarios, esperan que más personas se sumen a la iniciativa.

Premiación

