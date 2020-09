Muere la actriz mexicana Cecilia Romo tras complicaciones por el coronavirus

La popular actriz mexicana Cecilia Romo falleció luego de haber ingresado varias veces al hospital a causa de complicaciones de salud tras superar el coronavirus.

La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) y la Agrupación de Críticos y Periodistas Mexicanos (ACPT), quienes lamentaron el fallecimiento de la actriz y recordaron algunos proyectos de su carrera que la posicionaron en la televisión mexicana desde 1988.

“Se fue como un sol al atardecer, despacio, de mi mano y para descansar después de una lucha de 169 días”, dijo su hija Claudia González Romo.

La actriz de “La jaula de las locas”, “Moliere” o “Hello y ¡Dolly!, superó el coronavirus y logró salir de terapia intensiva; pero, el pasado 16 de julio, su hija dio a conocer que había entrado en terapia intensiva luego de sufrir un infarto y se encontraba intubada y sedada desde aquel entonces.

Claudia Romo compartió la información por medio de su cuenta de Instagram donde explicó la evolución que tenía su madre al recuperarse de un recaída que sufrió unos días antes, se lee en Infobae.

Las complicaciones surgieron a raíz de la COVID-19 y fue el pasado 12 de julio que la actriz tuvo la insuficiencia respiratoria que le provocaría el infarto.

Según ella, al llegar su madre al hospital la actitud de Cecilia Romo era muy positiva, incluso, “se dejó poner bonita, se pintó el pelo, le hicimos mascarillas, masajes, sesiones de maquillaje, se arregló los pies con el podólogo y estuvo muy feliz dejándose consentir”.

No obstante, Romo Edelman profundizó sobre el estado de su madre con la revista Quién y aseguró que decidieron volver a ponerla en hemodiálisis luego de que los médicos reportaran débil su corazón, “al menos durante el tiempo que el hongo, que se llama cándida, está siendo atacado por un nuevo antibiótico porque después de tanto tiempo presente, en todo el cuerpo, mutó y ya no es sensible a el”, señaló.

La actriz nació el 5 de diciembre de 1945 y falleció a los 74 años de edad luego de su larga lucha contra las complicaciones de salud que se le presentaron tras el COVID-19.

Entre otras telenovelas mexicanas, la actriz trabajó en “Cadenas de amargura” en 199, en donde compartió créditos con actores como Raúl Araiza, Fernando Luján, Daniela Castro y Diana Bracho. Participó también en “Si Dios me quita la vida” en 1995, “Mi bella dama” (2002), Menopausia, el musical (2004), “Prófugas del destino” del 2010 y “Locos por el té” en 2015.