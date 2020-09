MTV Video Music Awards 2020: Las mascarillas triunfaron en esta gala

Nueva York fue el escenario de los MTV Video Music Awards 2020, una gala llena de lujo y mascarillas.

Versión impresa

Para muchos la indiscutible protagonista fue la cantante Lady Gaga, no solo por los cinco galardones que suma a su palmarés, sino también por la cantidad de looks y mascarillas con los que salió al escenario a recoger sus premios.

Aunque no ha sido la única. Lo cierto es que en estos atípicos tiempos en los que todo lo que tiene lugar lo hace de manera atípica, los MTV VMAs han estado marcados por las mascarillas elegidas por los artistas y también por las declaraciones de The Weeknd, quien no dejó de recordar la dificultad de celebrar unos premios en la situación actual, en referencia a la nueva oleada de protestas en Estados Unidos por la brutalidad policial contra los negros, y haciendo hincapié en las muertes de Jacob Blake y Breonna Taylor, se lee en El Confidencial.

Tambiénque falleció apenas un par de días antes a causa de un cáncer de colon que le tuvo entrando y saliendo del quirófano mientras rodab fue protagonista el sentido homenaje realizado a Chadwick Boseman, el actor de 43 años que encarnaba a Black Panther a exigentes películas de superhéroes.

"El mundo necesita más superhéroes y todos nos merecemos vernos a nosotros mismos en ellos. Chadwick Boseman ayudó a hacer esto posible. Descansa en paz".

Lista de ganadores de los MTV VMAs 2020

Vídeo del año: The Weeknd – "Blinding Lights" – XO/Republic Records

Artista del año: Lady Gaga – Streamline / Interscope Records

VEA TAMBIÉN: Cursos 'online' gratuitos en gastronomía, artes visuales y moda

Canción del año: Lady Gaga con Ariana Grande – "Rain On Me" – Streamline / Interscope Records

Mejor artista revelación: Doja Cat – Kemosabe / RCA Records

Mejor colaboración: Lady Gaga con Ariana Grande – "Rain On Me" – Streamline / Interscope Records

Mejor vídeo pop: BTS – "On" – Big Hit Entertainment

Mejor vídeo hip hop: Megan Thee Stallion – "Savage" – 300 Entertainment

Mejor vídeo R&B: The Weeknd – "Blinding Lights" – XO / Republic Records

Mejor vídeo K-pop: BTS – "On" – Big Hit Entertainment

Mejor vídeo latino: Maluma ft. J Balvin – "Qué Pena" – Sony Music Latin

VEA TAMBIÉN: Regresa la música de RBD a las plataformas digitales

Mejor vídeo rock: Coldplay – "Orphans" – Atlantic Records

Mejor vídeo alternativo: Machine Gun Kelly – "Bloody Valentine" – Bad Boy / Interscope Records

Mejor vídeo con mensaje positivo: H.E.R. - "I Can't Breathe" – MBK / RCA Records

Mejor vídeo musical desde casa: Ariana Grande & Justin Bieber – "Stuck with U" – Republic Records / Def Jam

Mejor actuación en cuarentena: CNCO – Unplugged At Home

Mejor dirección: Taylor Swift – "The Man" – Republic Records – Dirigido por Taylor Swift