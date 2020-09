Cursos 'online' gratuitos en gastronomía, artes visuales y moda

Los seminarios y los cursos online han tenido auge durante esta cuarentena. Los hay de diferentes temáticas, gratis y a precios módicos.

Uno de ellos es "Do What You Can't Academy", una plataforma de cursos virtuales gratuitos en los que los participantes podrán adquirir de manera dinámica, habilidades en áreas de entretenimiento, gastronomía, artes visuales, moda y crecimiento personal.

Con esta plataforma, Samsung busca ofrecer contenidos que ayuden a los interesados a explotar o potenciar habilidades, o a aprender algo nuevo mientras pasan tiempo en casa.

Los cursos están estructurados en módulos, cada uno con una duración de 10 a 15 minutos, en un formato ágil y sencillo que puede ser apreciado desde cualquier dispositivo.

Para acceder a los cursos solo se debe ingresar a la siguiente dirección: http://news.samsung.com/latin y disfrutar de las diferentes variedades disponibles.

Temáticas

En esta primera etapa, estarán a la disposición los siguientes cursos:

- "Presencia en redes y marca personal", por Massiel Mas (@MassielMas), productora y presentadora de radio y televisión.'



- "Vestir con estilo", impartido por la fashion stylist y consultora de imagen Kristela Degay (@KristelaDeGay).

- Gabriel Grimaldo, (@MChef_Gabo) finalista del Máster Chef Panamá proporcionará herramientas para hacer desayunos con estilo en casa.

- "Cinco platos para recorrer el mundo" por el reconocido chef Felipe Chong (@SirFelipeChong).

- La fotógrafa Karla Urbina (@karlaurbinaphotography) está a cargo del curso "Fotografía y edición con tu móvil".

- "Cómo hacer arte para traer alegría a tu casa" con la artista visual y muralista Luz Andrade (@light.andrade).

- Anderson de Mata (@Andersondemata) será el encargado de guiarte por el mundo de los documentales con su taller "Producción de videos profesionales con tu móvil".

