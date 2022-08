Mujeres siguen fingiendo orgasmos

Evitar herir los sentimientos de su pareja, para acabar rápido un acto sexual no deseado y otras por problemas de salud, son los motivos por los que la mayoría de las mujeres en casi todo el mundo finge tener un orgasmo o alcanzar el clímax.

Versión impresa

Y es que, la sexualidad femenina, a pesar de los avances, sigue siendo un tabú, y así como lo son los juguetes sexuales fingir un orgasmo es mucho más común de lo que las personas creen. Es por ello, que desde el 2006 cada 8 de agosto se celebra el Día del Orgasmo Femenino, cuando el concejal de Esperantina, Brasil, José Arimateia Dantas Lacerda, impuso una ley para defender el placer sexual de las mujeres; a la vez propuso estudiar y abordar el placer femenino como una cuestión de salud pública.

Según estadísticas provenientes de investigaciones sexológicas, alrededor del 74% de las mujeres puede alcanzar solas el orgasmo, mientras que el 46 por ciento puede alcanzarlo en relaciones con sus parejas. Las cifras resultan algo contradictorias debido a que un estudio realizado por el Centro de Estudios Maritales y Sexuales de Long Beach, liderado por la terapeuta sexual Marilyn Fithian, revelara que las mujeres pueden alcanzar hasta los 134 orgasmos en una hora.

La situación en Panamá no es distinta. Según datos de una encuesta realizada por Gleeden Press Room, el 60% de las panameñas ha fingido un orgasmo, la principal razón está relacionada con la pareja, pues ésta es impaciente y no espera a que la mujer alcance el clímax, por lo que la opción de fingir para no poner en evidencia a su pareja resulta más beneficiosa para la relación.

Sin embargo, el 50% de las mujeres, según la encuesta, confesó que el motivo está en la falta de deseo, es decir, que si la mujer no se siente cómoda opta por terminar rápido con ese episodio, así que fingir el orgasmo resulta más fácil que alcanzarlo.

VEA TAMBIÉN: http://Cuidados que se deben tener tras una cesárea

Diversos estudios

Algunos científicos creen que las mujeres se han acostumbrado a fingir los orgasmos desde tiempos remotos, pues es un recurso biológico útil para conservar una pareja y prevenir infidelidades. Esta es la principal conclusión de un estudio de 2011, publicado en la revista 'Archives of Sexual Behavior', que aseguraba también que más de la mitad de las mujeres en relaciones duraderas fingen los orgasmos en una u otra ocasión.

Los autores del estudio explican que las mujeres son más teatreras cuanto más debilitados estén los vínculos con la pareja y más posible parezca una infidelidad. Además, incurren en otras estrategias como vestirse para complacer a su compañero o vigilarle cuando no está junto a ellas.

A pesar de que sí ha habido algunos avances en cuanto al tema, la situación es preocupante. Si, como puso de manifiesto un estudio publicado en el libro de Elisabeth Lloyd 'The Case of the Female Orgasm' (Harvard University Press), en el que recogía datos de los últimos 80 años, sólo el 25% de las mujeres suelen tener un orgasmo vaginal durante el coito, definitivamente hay un problema.

Consecuencias de fingir

A diferencia de lo que muchas personas creen, el orgasmo no es la meta del sexo. A veces se llega, incluso varias veces y otras no y no pasa nada, se puede disfrutar del camino, sin embargo, los sexólogos hacen énfasis que no hay que fingirlos.

Los expertos aseguran que fingir el clímax puede acabar pasando factura física y mentalmente. La sexóloga Verónica Viver, quien ha escrito mucho sobre el tema, plantea que pese a que obviamente “las secuelas serán mayores si fingir si es nuestro ‘modus operandi’ a que si solo es un momento puntual, fingir un orgasmo no tendría que ser ni siquiera una alternativa a plantearnos”.

Si la persona en sus relaciones sexuales, sea en pareja o de forma individual, nunca llega al orgasmo, tendrá serios problemas que van a repercutir directamente en su satisfacción y en su autoestima sexual.

Trastornos de estrés, ansiedad, depresión, obsesiones, dolores musculares y otras dificultades por la preocupación y la insatisfacción que puede provocar, son solo algunos de los resultados de la falta de orgasmos.

A lo anterior se le puede sumar, que al final, la situación acaba afectando a la pareja. Se debe trabajar en equipo y hablar del tema, llegando a acuerdos para colaborar conjuntamente. Cuando esto no pasa, acaba afectando a algo más que al sexo. En estos casos es necesario buscar ayuda profesional.

Beneficios del orgasmo femenino

Obtener el placer femenino aporta grandes beneficios, además de ayudar a conciliar el sueño te ofrece mucho más, conoce cuáles son:

1. Una vida sexual sana y cargada de varios orgasmos, puede influir en la salud mental de la mujer, evitando enfermedades como demencia senil, alzhéimer o cualquier otro mal del cerebro.

2. El orgasmo también puede ser una terapia excelente si sufres de migrañas o cualquier tipo de dolores de cabeza.

3. Durante un orgasmo, una mujer aumenta su umbral del dolor en 107%, lo que equivaldría a sufrir una fractura de hueso y ni darte por enterada.

4. Los orgasmos también influyen en los niveles de felicidad de la mujer, ya que la convierten en alguien mucho más segura de sí misma.

5. El orgasmo tiene muchos otros beneficios: disminuye el estrés, favorece el sueño, mejora el flujo sanguíneo ya que es una actividad aeróbica, mejora la apariencia de la piel y la hace sentir más joven.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!