Nacho y Melany Mille celebraron los seis meses de su bebé

La bebé de Nacho y su pareja, Melany Mille, cumplió sus primeros seis meses.

La hija del cantante Nacho Mendoza llegó al mundo el pasado 5 de julio y vino a cambiar para siempre la vida de sus orgullosos papás, se lee en una nota de Telemundo.

La pareja decidió organizarle una tierna celebración de cumple mes a la pequeña y compartieron con todos sus seguidores cómo la pasaron en el día especial.

Por supuesto, para festejar no podía faltar un pastel de chocolate.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el intérprete de 37 años publicó una fotografía y escribió, "Feliz medio año a la princesa del reino. Ahora que me he convertido en el embajador de @victorpastries no existe ocasión especial sin sus creaciones. Agradecemos a Dios por la dulce vida y a @victorpastries por el pastel".

En la fotografía, Nacho aparece cargando a su pequeña Mya Michelle.

Dato

A inicios de diciembre del año pasado, Nacho tuvo un emotivo reencuentro con sus hijos, a quienes no había visto desde hace varios meses.

Debido a las restricciones de la covid-19 el cantante no había podido viajar a los Estados Unidos, sin embargo, tras una larga espera pudo viajar para el cumpleaños de su hijo mayor, Diego, quien cumplió 16 años.

Del emotivo reencuentro compartió una fotografía. En ella aparece con Miguel, Santiago, Matías y Diego.

Los fans del artista reaccionaron emocionados por la postal familiar, pues saben lo mucho que Nacho extrañaba a sus hijos, reportó Hola.