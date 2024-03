Nataly Umaña ya está en su casa: ¿Y Alejandro Estrada?

Nataly Umaña, la sexta eliminada de la Casa de los Famosos Colombia, regresó a la residencia que comparte con el actor Alejandro Estrada, quien fuera su esposo por 12 años, pero las primeras noches tras su salida del reality durmió en un hotel.

En una conversación con Carmelo Rendón, presentador digital del programa, Umaña reveló que habló con el psicólogo que tiene a su disposición los participantes de la competencia y no quiso tomar el celular para ir poco a poco volviendo a la realidad.

Justamente en esta conversación fue donde confesó que luego de su eliminación del programa durmió las primeras noches en un hotel, sin embargo, ya está nuevamente en la casa que comparte con Estrada.

En Instagram, la originaria de Ibagué publicó un videoclip de cómo sus perros le dieron la bienvenida. ¿Y su esposo?

Estrada, por su parte, no está presente, pues resulta que el histrión se encuentra en Cartagena de Indias en compañía de algunos amigos.

Respecto a su relación con Miguel Melfi dentro de la Casa de “El Jefe”, Umaña dijo: “Nosotros estábamos allá en una burbuja. Uno se vuelve vulnerable allá y aunque a mí no me gusta que tengan actos de amor físicos conmigo, con Miguel fue diferente. No hay una imagen que muestre que habláramos de un afuera; además, yo ya estoy muerta allá dentro. No nos conocíamos, pero no creo porque él está joven, es coqueto. Soy mucho más centrada y estable. Va a salir, guapetón, con todas las niñitas detrás de él a disfrutar la soltería”.

Por último, Umaña no sabe qué le deparará el futuro. “(…) estoy sola, no sé qué pasará ahora, tengo rutinas que hago con Alejo, todo lo hacemos juntos”, aseveró.

El ‘rating’ cayó tras su eliminación

El “romance prohibido” de Umaña y Melfi era la razón por la cual algunos seguían el programa y la eliminación de la actriz se ha visto reflejado en la estadística del índice de audiencia.

Según Kantar Ibope Media, que se encarga de medir el rating nacional a través de aparatos conectados en las casas de los usuarios, los primeros episodios hasta finales de febrero fueron agridulces.

El mes pasado, el reality alcanzó un promedio de 5.5 puntos, lo que lo colocaba por debajo de Rigo, La Voz Kids, Arelys Henao 2 y Noticias Caracol.

Cuando concluyó La Voz Kids el programa se coló en el top 3, en la penúltima semana, y el 21 de marzo, obtuvo el mejor puntaje 7.56, no obstante, tras la salida de Umaña no ha logrado entrar en los tres primeros puestos de las estadísticas.

