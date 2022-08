Natti Natasha le responde a seguidora que le dijo que se ve más feliz sin Pina

La artista dominicana Natti Natasha le respondió a una usuaria, en Instagram, luego de que esta asegurara que se ve más feliz desde que no está con su prometido Raphy Pina, quien actualmente cumple una sentencia de tres años de prisión por posesión ilegal de armas.

Natasha publicó un videoclip bailando el tema "Mayor que usted" y en la sección de comentarios una usuaria le escribió: “De echo te vez más feliz y más tú desde que no está ese tipo a tu lado, mucha fecka".

La prometida de Pina no se quedó callada y respondió lo siguiente: "De hecho, me encantaría mandarte a la mie**, pero ya estás allá".

La exponente femenina de música urbana recibió el apoyo de sus seguidores, quienes con sus comentarios dejaron de manifiesto que lo dicho por la internauta fue inapropiado.

Cabe resaltar, que la cantante ha estado envuelta en múltiples escándalos en los últimos meses desde la retención de Pina y es que antes de esta polémica la dominicana le llovieron críticas tras su último video.

Lanzó por todo lo alto su tema “Qué mal te fue”, el cual llegó acompañado de un sugerente videoclip, dirigido por ella misma, que muestra toda la sensualidad de la artista dominicana.

Sin embargo, muchos internautas no han visto con buenos ojos el videoclip y lo han catalogado como “vulgar”, ya que la intérprete de “La mejor versión de mí” aparece con poca ropa y bailando en bikini en una piscina.

Ante las críticas, durante una entrevista con Clarissa Molina para “El Gordo y la Flaca”, la cantante respondió a todos aquellos que han criticado su primer trabajo como directora.

“Yo siempre me he expresado de la manera que me quiero expresar. En ese momento yo me sentí extra cómoda como estaba, tampoco fue planeado. Simplemente estaba en mi casa y me sentí cómoda conmigo y con mi cuerpo, no lo vi como algo vulgar”, declaró la cantante.

“Mucha gente busca ese momento en las fotos de uno para buscar ese minuto de fama”, añadió Natasha en referencia a sus haters.

