Natti Natasha: ¿Por qué no podía tener hijos?

Natalia Alexandra Gutiérrez Batista, conocida artísticamente como Natti Natasha, está pasando por su mejor momento, en el plano personal, amoroso y hasta profesional.

En los últimos meses la artista fue dejando indicios sobre su vida amorosa, los seguidores fueron uniendo cabos e inició así los rumores de su relación amorosa con Raphy Pina. A mediados de enero la pareja lo grito a los cuatro vientos, anuncio que vino acompañado con la noticia de su compromiso.

Tras la confesión de la pareja surgió entonces los rumores de que Natti estaba embarazada e incluso algunos medios adelantaron que la artista sorprendería a sus fanáticos con la revelación de su estado de gravidez en los Premios Lo Nuestro.

¡Así fue! Natti anunció que estaba embarazada mientras interpretaba junto a Prince Royce "Antes que salga el sol".

Cuando se dirigió al público luego de recibir el premio a la canción tropical del año por su colaboración con Romeo Santos en el tema, "La mejor versión de mí", Natti comentó que estaba celebrando por partida doble.

"Hoy celebramos por partido doble este regalo que me mandaron los fanes del mundo y esta bendición que me mandó Dios, una prueba más de que las mujeres somos unas guerreras", dijo la intérprete de temas como "Sin pijama" y "Criminal".

La cantante, de 34 años, confesó que muchos médicos le dijeron que no podría ser madre, sin embargo, se encontraba en los escenarios de uno de los escaparates más importantes de la música latina luciendo una barriga de seis meses de embarazo.

En una entrevista para la revista People en Español, Natti habló más a profundidad, confesó que en 2007, le detectaron varios quistes en la matriz por lo que debieron extirparle una trompa de Falopio.

"Cuando me hicieron el examen el doctor me dijo que por más que tratara de quedar embarazada eso no iba a pasar, aunque me recomendó probar el tratamiento de inseminación in vitro", expresó.

Fue así como inició en el proceso, se colocaba entre tres y cuatro inyecciones por noche. "Las hormonas te ponen loca; no sabes si reír, llorar. Pero no me importaba. Estaba feliz porque lo estaba haciendo", añadió la artista.

Contra todo pronóstico Natti se embarazó y se enteró de su estado por un dolor de espalda que no cesaba. Tomó un analgésico y aun así el dolor no desaparecía. Pina preocupado por el estado de su prometida no lo dudó y llamó a un doctor, y así fue como conocieron la buena nueva.