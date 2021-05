Natti Natasha se presenta con 39 semanas de embarazo en 'The Tonight Show'

Natti Natasha se subió junto a Becky G al escenario “The Tonight Show”, para interpretar “Pam Pam Pam”.

Natasha anunció con anticipación que su presentación en el programa del humorista, actor y presentador de televisión, Jimmy Fallon, sería su última presentación con “barriguita”.

Como latina y dominicana fue un honor para Natasha presentarse en uno de los principales escaparates de la televisión estadounidense.

“#RamPamPam thanks @iambeckyg for everything. Fue una presentación súper importante, para mí como dominicana en vivo en @FallonTonight @jimmyfallon fue un sueño hecho realidad, representando a las latinas con honor”, tuiteó Natasha.

Con 39 semanas de embarazo Natasha cantó y bailó al ritmo de su sencillo.

Las estrellas de la música latina realizaron su permormance desde el interior de un gimnasio adornado con focos.

“Extendieron el tema de los deportes de la escuela secundaria a sus atuendos, con Becky G vistiendo un chándal con monograma y Natti con un traje de porrista rojo de dos piezas”, enfatiza la revista Rolling Stone.

Nacimiento

El producto puertorriqueño Rafael “Raphy” Pina desmintió el domingo los rumores de que su hija ya había nacido.

En un video que publicó en Instagram, donde se le ve caminar junto a Natti Natasha en Miami. “Quiero aclarar rumores y les dije que por mí se iban a ir enterando de lo que estaba pasando. No crean todo lo que dicen las redes o lo que se inventen los personajes”, expresó.

La hija de la pareja nacerá en Miami, querían que naciera en Puerto Rico, sin embargo, las autoridades federales que Pina no autorizado a viajar.

#RamPamPam thanks @iambeckyg for everything fue una presentación súper importante, para mí como dominicana en vivo en @FallonTonight @jimmyfallon fue una sueño hecho realidad, representando a las latinas con honor ! pic.twitter.com/B9AAlxqzKg—(@NattiNatasha) May 18, 2021

