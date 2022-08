'Negrito' Quintero guarda silencio en medio de las críticas por no asumir su paternidad

La polémica por la supuesta paternidad del jugador del onceno nacional Alberto “Negrito” Quintero continúa dando de qué hablar.

Kim Chang, excompetidora de Calle 7, rompió el silencio y lanzó la bomba de que “Negrito” es el padre de su hija, Miah, fruto de una relación clandestina que mantuvo el seleccionado con Chang.

Miah nació a inicios de mes y de acuerdo a las declaraciones de Kim Chang, el futbolista no se ha interesado por su hija, en un principio no estaba de acuerdo con que la excompetidora tuviera al bebé y pese a que prometió responsabilizarse no ha cumplido con su palabra.

La madre de Miah exige equidad y que “Negrito” se haga responsable de su hija, pues no quiere ni pagar los gastos hospitalarios y a la fecha no se ha presentado para realizar la prueba de paternidad.

A pesar de la insistencia de Chang, para que el futbolista se realice la prueba no se ha llevado a cabo porque este no puede salir de Perú, donde milita en un club, hasta finales de año porque podría ser penalizado, según su representante legal.

Tras hacerse público de que “Negrito” es el presunto padre de Miah las críticas y especulaciones en su contra no han cesado, pues el seleccionado tiene pareja y es padre de tres niñas.

Muchos se han dado la tarea de dejar comentarios en la última publicación de Instagram del futbolista.

La publicación acumula más de tres mil comentarios como “Cha Bro, sin Qatar y sin esposa”, “Se responsable, es lo que Panamá espera”, “Por suerte ama a la familia”, “Que manera de destruir a la familia”, “Que falta de respeto hacia su esposa” y “Reconoce tus errores”.

Chang tampoco se salvó, aunque aseguró que ambos son adultos y sabían lo que hacían cuando decidieron mantener una relación clandestina, para algunos esto no la justifica y también ha sido criticada por sus acciones.

“Negrito”, por el momento, no ha realizado ninguna declaración pública respecto a su posible paternidad y ha procedido a limitar los comentarios en sus publicaciones.

