Neka Prila aclara que no está incitando a las madres para que desteten a sus hijos

La exparticipante del extinto programa “Esto es Guerra”, Neka Prila tuvo que aclarar que no está incitando a las madres a que desteten a sus hijos.

Prila explicó en sus historias de Instagram que debido a un mensaje “ácido” sintió la necesidad de aclarar la situación ya que sino no iba a poder dormir.

Entre risas, Neka manifestó que se siente como si fuera la vocera de la consigna "¡desteten a sus hijos! ¡desteten a sus hijos! ¡desteten a sus hijos!".

Sin embargo, enfatizó que ese no es su objetivo, en realidad lo que la exguerrea desea es documentar su experiencia como madre primeriza y está aprendiendo en el proceso.

“Soy una mamá primeriza y entonces yo estoy dando unos tips de aprendiz, yo no es que soy una experta en el tema. Yo lo estoy haciendo a mi manera, de una manera también respetuosa, él no está sufriendo, yo no estoy sufriendo”, dijo.

Por último, Neka manifestó que ella simplemente está compartiendo su experiencia de este proceso y si las madres que la siguen se quieren unir por x o y motivo eso escapa de su control.

En Instagram varias personas apoyan a la exguerra e inclusive algunas madres se han planteado seguir los ‘tips’.

“La gente entiende lo que le da la gana”, “¿Por las mujeres seremos así?, ¡cada quien vive su propia experiencia, yo nunca le di pecho a mis hijos, (no me salía leche), y nos les paso nada gracias a Dios están sano! Osea si no vas con la corriente estas mal?”, “Aaayyy ya la voy a seguir, el mío tiene 2 años y no me deja ser, a ver si me sirven los tips”, se lee en la sección de comentarios de la publicación que realizó el Día a Día en Instagram.

“Hay personas que no tienen decisiones propias que quieren culpar a los demás de incitar cosas, cuando cada quien es responsable de sus actos, ella no obliga a nadie es lo que ella decidió por un motivo, que estrés de verdad que existe gente q que pereza”, comentó una usuaria.

Neka Prila y su pareja Alejandro Ruiz Iglesias, están disfrutado de su pequeño hijo, Alejandro, quien tiene un año de edad. Un año lleno de ocurrencias se lee en un post que realizó Neka.