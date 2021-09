Neka Prila cuenta por qué no fue a la boda de Carolina Castillo

Exparticipantes del extinto programa “Esto es guerra”, amigos y caras de la farándula local, se dieron cita en el matrimonio de la presentadora de noticias Carolina Castillo y Pablo Brunstein.

El enlace tuvo lugar el 21 de agosto y aunque ya han pasado varios días había una duda en el aire, la ausencia de Neka Prila en el gran día.

Se especuló mucho sobre las supuestas razones de su ausencia, sin embargo, luego de ser interrogada por sus seguidores en Instagram, Prila aclaró los motivos.

Neka Prila explicó que no pudo asistir al matrimonio porque no tenía quien le cuidara a su hijo Alex, algunas madres tiene la ayuda de una nana, pero no es su caso, ella se encarga de todo.

“Yo no tengo nana, y no tenía quien cuidará el bebé, entonces pues, no iba a ir sola, pues Ale me dijo oye ve, pero yo no quería ir sin él”, comentó la exguerrera.

Añadió que cuando tiene que hacer cosas en el día el niño se queda con sus abuelos o con alguna de sus tías.

En el caso, de la despedida de soltera, sí asistió porque su pareja se quedó al cuidado del bebé.

Neka Prila comentó que pronto tendrá una nana a su disposición para ayudarla con Alex, quiere probar cómo les va.

Por último, confesó que ha pensado en tener más hijos, uno más, y ya tiene planeado cuándo.

“Con Alex me basta y me sobra, pero quiero uno más y ya, pero estoy pensando cuando Alex tenga 10, porque él es candela”, expresó Prila.

