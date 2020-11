Nelva Saldaña sobre los casos de violación: 'A los protectores de la familia. ¿Dónde andan?'

Últimamente se han reportado varios casos de violación, las víctimas son menores de edad, lo cual tiene consternada e indignada a la población.

Versión impresa

La opinión pública pide justicia. Sin embargo, también ha propiciado una división, porque algunos advierten que los casos de violación son un motivo sólido para manifestarse en las calles, en vez, de oponerse a la unión de parejas del mismo sexo.

La exparticipante del Big Brother Panamá, Nelva Saldaña comentó sobre este tema en su Instagram Storie. Escribió: “Mientras tanto… No veo huelgas por esto. Que Indignante. A los protectores de la familia. ¿Dónde andan? Ah, sí… peleando por una unión que a ustedes no les importa y no les corresponde decir si se puede o no”.

Este texto Nelva lo acompañó con la noticia sobre la violación de una niña de 7 años en Colón a manos de su padrastro.

“Necesitamos leyes que protejan a los más vulnerables y que asusten a esta clase de bestias, porque no sé ni cómo llamarles. ‘Llevo un asco inmenso’”, manifestó Nelva.

Continuó diciendo que las leyes valen un “taco de etcétera” y los niños son los más afectados porque no hay leyes que los amparen, por ello, según Nelva le corresponde a los jóvenes y adultos brindarle un espacio seguro, sin embargo, la gente prefiere pelear por otras cosas, en este caso la unión igualitaria.

Respecto a esto, detalló que las ocasiones que ha ido a las protestas pro niños, mujeres y en contra de los violadores siempre son solo “tres gatos”, por ello, salía con ganas de llorar y hasta dejo de ir a las protestas.

“Me di cuenta que estoy equivocada, por qué voy a bajar, siempre vamos a ser menos, pero si dejamos de hacer las cosas, alzar nuestra voz y luchar por lo que creemos… Cosas lógicas. El mundo se va a ir a la mie***”, concluyó diciendo Nelva.

VEA TAMBIÉN: Panamá ocupa la posición 56 en el 'ranking' de dominio del inglés

El post de Nelva generó un debate, pues hay quienes piensan que una cosa no tiene que ver con la otra.

“Tampoco veo a los pro matrimonio haciendo huelga alguna por ese caso”, “Porque la policía se encargará de él… Y las cuecad** que quieren fomentar las tenemos que frenar nosotros”, “Usando los casos de los niños para promover la ideología, que bárbaros”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en un post que realizó Día a Día sobre el tema.