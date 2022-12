Netflix: Estrenos de enero 2023

Durante este mes Netflix reveló el título de algunas de las producciones, series, anime, películas y documentales, que estrenarán durante el 2023.

El 2022, estuvo cargado de estrenos y se espera que el próximo no sea la excepción, ya que los usuarios de la plataforma de streaming están esperando nuevas entregas de sus producciones favoritas.

Falta muy poco para que termine este año, por lo tanto, enumeramos los títulos que llegarán en enero de 2023, entre, documentales, películas y nuevas temporadas.

La mayor cantidad de estrenos se dará en el segmento de series: "Caleidoscopio" (1 de enero), "MADOFF: El monstruo de Wall Street" (4 de enero), "La vida mentirosa de los adultos" (4 de enero), "La dama de los muertos" (5 de enero), "Cowboy de Copenhague" (5 de enero), "Ginny y Georgia" (5 de enero), "Makanai: La cocinera de las maiko" (12 de enero), "Vikingos: Valhalla" (12 de enero), "Sky Rojo" (13 de enero), "Aquellos maravillosos 90" (19 de enero), "Presidente por accidente" (19 de enero) y "Agencia Lockwood" (27 de enero).

"Los crímenes de la academia" (6 de enero), "Ruido" (11 de enero) y "JUNG_E" (20 de enero), son algunas de las cintas que estrenarán durante el mes.

En el ítem de los documentales está "El mochilero del hacha" (10 de enero), "Break Point" (13 de enero) y "Pamela Anderson: Una historia de amor" (31 de enero).

Por último, pero no menos importante, al catálogo de contenido se incluirá el anime "Junji Ito Maniac: Relatos japoneses de lo macabro" (19 de enero) y el reality "Habilidad física: 100" (24 de enero).

Para el 2023, también se espera el lanzamiento de una nueva temporada de "You", "Los Bridgerton", "The Witcher", "The Crown", "Heartstopper" y "Yo nunca".

