Netflix: ¿Los Óscar le hacen un desplante?

Sin duda alguna los Premios Óscar 2022 serán difícil de olvidar, tras el incidente entre los actores Will Smith y Chris Rock. Pero, hay otros datos que también llamaron la atención, por ejemplo, el que Netflix solo haya obtenido un premio tras 27 nominaciones.

Con este hecho, una vez más pareciera que la Academia de Hollywood tiene poco interés en las producciones de la plataforma de streaming.

Una de las cintas que más sonaba y que se encaminaba como una de las preferidas es "El poder del perro", sin embargo, tras tener 12 nominaciones, solo se llevó el premio en la categoría de Mejor dirección. Es decir, que de favorita pasó a perdedora. Solo una victoria.

De hecho, los cinéfilos mencionaban que "El Poder del Perro" iba hacer historia, pero no fue así.

Algo similar ocurrió con "Don't Look Up", pues obtuvo 4 nominaciones. Pero se fue a casa con las manos vacías.

Otros títulos que tampoco se llevaron la estatuilla fueron: "The Lost Daughter", "Tick, Tick... Boom!", "Audible", "Lead Me Home", "The Mitchells vs. the Machines", "Robin Robin", "Three Songs for Benazir" y la "La mano de Dios".

Esta fue la cinta que sacó la cara, en la 94 edición de los Premios Óscar, por la plataforma de streaming, por esta razón, le traemos algunos datos de esta película.

El filme cuenta la historia de un hacendado dominante pero carismático que emprende una cruel guerra contra la nueva esposa de su hermano y su hijo. Hasta viejos secretos salen a la luz.

Entre los protagonistas están: Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst y Jesse Plemons.

Actualmente está en la cartelera de la plataforma de streaming.

