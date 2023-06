Netflix: Los títulos más esperados del mes

Junio vino con todo, tal y como lo anunció Netflix cuando publicó el calendario de estrenos del mes, el cual incluye títulos como "Misión de rescate 2", "Black Mirror", "Yo nunca" y "The Witcher".

La programación de estrenos incluye 29 títulos, entre series, documentales, películas, realities y k-content y la plataforma continúa apostando por producciones originales.

Chris Hemsworth está de regreso como el mercenario australiano que se adentrará encubierto en otra peligrosa "Misión de rescate 2", secuela que estará disponible en el catálogo de contenido el próximo 16 de junio.

La primera entrega se estrenó en 2020, y en su momento se convirtió en la película original más vista de la plataforma y en la segunda se unió al reparto el actor Idris Elba.

"Black Mirror" será otra de las producciones que se estrenará este mes, 15 de junio, y en total serán cinco episodios que conforman la sexta temporada.

"Joan is Awful", "Loch Henry", "Beyond the Sea", "Mazey Day" y "Demon '79", son los títulos de los nuevos episodios de la aclamada serie de ciencia ficción.

Por otra parte, para los fanáticos de "Yo nunca" la espera terminó, este 8 de junio se estrenará la cuarta y posiblemente la última temporada de la serie que debutó en la plataforma en 2020.

"Yo nunca" es muy popular entre los adolescentes y adultos, pues muchos se identifican con las situaciones que vive Devi, la protagonista, y sus compañeros de clases.

Por último, este mes se estrenará la última temporada de Henry Cavill como Geralt de Rivia, el primer volumen de episodios estará disponible el próximo 29 de junio y el segundo el 27 de julio.

Cavill interpretará el personaje solo hasta esta temporada, la tercera, sin embargo, la partida del actor no supone que la producción basada en los libros de Andrzej Sapkowski llegue a su fin, ya que Liam Hemsworth será el encargado de darle vida al "lobo blanco".

