Netflix no descarta volver a trabajar con Karla Sofía Gascón

Ted Sarandos, director ejecutivo de Netflix, dijo al medio estadounidense Variety que no descartaba volver a trabajar con Karla Sofía Gascón, la protagonista de 'Emilia Pérez', a pesar de la controversia generada por unos comentarios de carácter racista y xenófobo que la actriz publicó en redes sociales.



"Sí (volvería a trabajar con ella), hay que tener cierta gracia cuando la gente comete errores, y nosotros tenemos gracia", respondió Sarandos en una entrevista con la publicación especializada en cine y televisión.



El directivo también aseguró que no tenía pensado revisar las redes sociales de los actores tras dicho incidente:



"Lo que solemos investigar son sobre todo los titulares. ¿Las redes sociales de alguien creaban titulares antes? Por otra parte, yo no estoy en Twitter, así que no voy a entrar y mirar el Twitter de otra persona", declaró Sarandos.



Además, dijo que "odiaba" que le preguntarán si consideraba que dicha polémica le había quitado la posibilidad de ganar el Óscar a mejr película al musical dirigido por el francés Jacques Audiard.



"Odio esa pregunta, porque crea todos esos 'qué pasaría si...'. Era la favorita, pero nunca fue seguro que 'Emilia Pérez', con toda su innovación y emoción, ganara el premio a la mejor película", dijo Sarandos.



'Emilia Pérez' partía como la favorita de la última edición de los Óscar con 13 nominaciones, entre ellas la de mejor actriz para Gascón, de las cuales tan solo se alzó con dos de ellas.



La nominación para la española se vio empañada después de que resurgieran tuits pasados políticamente incorrectos, los cuales hicieron que Netflix la eliminara de la campaña de promoción de la película en el último tramo de la carrera al Óscar.



Finalmente la plataforma de "streaming" decidió apoyar la participación de Gascón en la ceremonia de los premios y la actriz asistió al evento sin pasar por la alfombra roja ni hablar con los medios.