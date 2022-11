Nick Carter tras la muerte de su hermano Aaron: 'Mi corazón está roto'

El cantante Nick Carter, uno de los miembros del grupo Backstreet Boys, se mostró "roto de dolor" tras el fallecimiento de su hermano pequeño, Aaron, que fue encontrado muerto el pasado sábado en su casa de Lancaster, en California.

"Mi corazón está roto. Aunque mi hermano y yo hemos tenido una relación complicada, mi amor por él nunca se ha desvanecido", expresó el líder de la famosa "boyband" estadounidense en un emotivo mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

"Siempre me he aferrado a la esperanza de que, de alguna manera, algún día (Aaron) quisiera caminar por un camino saludable y, finalmente, encontrar la ayuda que tanto necesitaba", agregó el intérprete de "Everybody" al referirse a los problemas que sufría su hermano.

El cantante acompañó su mensaje en la red social con algunas fotos antiguas junto a su hermano fallecido: "A veces queremos culpar a alguien o algo por una pérdida, pero la verdad es que la adicción y la enfermedad mental son los verdaderos villanos aquí".

El líder de los Backstreet Boys aseguró que extrañará a su "hermano más de lo que nadie jamás sabrá. Te amo Chizz. Ahora finalmente puedes tener la paz que nunca pudiste encontrar aquí en la tierra... Te amo hermanito", concluyó.

El fallecimiento de Carter fue confirmado por el representante de su hermano a la prensa estadounidense. El cuerpo fue encontrado sin vida en el interior de una bañera de su domicilio tras haberse ahogado.

Carter (Florida, 1987) comenzó de telonero del grupo de su hermano Nick con apenas 10 años, llegando a publicar un primer álbum, que llevaba su propio nombre, a tan temprana edad y convirtiéndolo en disco de oro.

El alcohol y la marihuana hicieron que su figura se viera perjudicada, llegando a perder la custodia de su hijo Prince e ingresando en diversos centros de rehabilitación para tratar de superar su adicción.

Además, también tuvo problemas familiares con el propio Nick, quien en 2019 presentó una orden de alejamiento contra él alegando que amenazó con matar a su esposa embarazada y a su hijo.

Por otra parte, su hermana mayor, Leslie Carter, falleció en 2012 por una sobredosis en Nueva York con tan solo 25 años.

