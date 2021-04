Nike demanda al rapero Lil Nas X por sus 'zapatillas satánicas', la empresa alega que fueron producidas sin su autorización

¡Polémica! Es la que ha desatado el rapero Lil Nas X, ganador de dos premios Grammy, tras lanzar una colección de zapatillas de edición limitada.

Versión impresa

Lil Nas X lanzó su nuevo tema "Call Me By Your Name" y para celebrar este hit lanzó estas zapatillas, las cuales han desatado la polémica entre el sector conservador, pues se trata de las ‘zapatillas de Satán’, que según el colectivo artístico MSCHF, quienes están detrás de este polémico diseño, se han fabricado con sangre humana.

Las tenis son una especie de Nike Air Max 97 "satanizadas" con un pentagrama en bronce y una cruz invertida, además de una gota de sangre en cada una de las 666 zapatillas que se han lanzado en esta edición limitada, a un precio de 1.018 dólares, en referencia al pasaje de la Biblia de Lucas 10:18, que dice: “Y les dijo, Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo”.

Esta edición ilimitada se vendió en un minuto, no obstante, los que no están contentos son los responsables de Nike, quienes presentaron una demanda contra los diseñadores de la colección, reportan medios internacionales.

La conocida compañía ha dejado claro que a pesar de que llevan el logo de la empresa, estas zapatillas no cuentan con su aprobación, se lee en La Vanguardia.

La denuncia se ha interpuesto por infracción de marca registrada, y se presentó el mismo día que se pusieron a la venta.

Nike tuvo que dar la cara y aseguró que no han estado involucrados ni en el diseño ni en la venta de las tenis.

"Existen pruebas de que hay una confusión significativa en el mercado, incluyendo llamamientos a boicotear a Nike en respuesta al lanzamiento de los zapatos satánicos de MSCH, que están basados en la creencia errónea de que Nike ha autorizado o aprobado este producto", afirmaron.

VEA TAMBIÉN: Panamá se trae la corona de Miss Teen Américas

Además, el video de la canción ya llevan más de 35 millones de visitas en un solo fin de semana.

Estas imágenes también han causado descontento, en el clip se ve a Lil Nas X seducido por otro hombre en lo que parece ser el jardín del Edén, tras lo que es condenado al infierno, donde termina seduciendo al diablo, para el que incluso ofrece un baile de lo más sensual.

El cantante ha querido "disculparse" a su manera, con un video que en menos de 24 horas cuenta con más de 2,5 millones de reproducciones: en él aparece con una de sus zapatillas y gesto afligido, básicamente dedicándoles su video. Una imagen vale más que mil palabras.