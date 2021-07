No habrá reunión del elenco de 'Harry Potter'

Daniel Radcliffe confirma que no existe ningún proyecto para reunir al elenco de "Harry Potter", para celebrar el vigésimo aniversario del inicio de la saga.

Los millones de fanes que poseen en el mundo, han recibido una gran decepción, ya que el protagonista aseguró que hasta este momento no hay programada ninguna reunión con sus compañeros actores, se lee en La Botana.

"No lo sé, estoy seguro de que se hará algo, pero no sé si volveremos a juntarnos o algo así", dijo Radcliffe a Entertainment Tonight.

La reunión de los actores de la serie "Friends" fue un gran regalo para sus millones de seguidores, por lo que se esperaba que con "Harry Potter" sucediera algo parecido, pero con lo declarado por Daniel Radcliffe queda descartado.

“No hay planes por el momento”, comenzó diciendo en una entrevista a ET mientras se encontraba en la promoción de la tercera temporada de Miracle Workers.

“Estoy en la República Dominicana en este momento filmando y, luego, estaré ocupado trabajando en varias cositas hasta fin de año”, comentó.

No obstante, no todo está perdido ya que Daniel Radcliffe también confirmó que, a tantos meses de la fecha, todavía no tiene seguridad.'



“Lo siento si eso es un poco decepcionante para alguien”, dijo también confirmando que, a pesar de los años transcurridos no vio ninguna película.

“He visto fragmentos en la televisión durante unos segundos antes de decir si esa es una escena en la que alguien más está”, espetó el actor.

Esto difiere a distintos actores, como Tom Felton, quien suele recordar a Harry Potter con mucho amor.

