Novedades de abril 2024 en Netflix

Arrancó el cuarto mes del año y Netflix preparó varias novedades, especialmente, para aquellos que usuarios que les encanta maratonear los estrenos.

Ya sea que estés buscando un detrás de escena de una entrevista explosiva, necesites ayuda sobrenatural para resolver un caso o desees viajar a la Italia de los años 60 con un enigmático estafador, entonces estás en el sitio correcto, ya que en torno a esta premisa giran algunas de las novedades de la plataforma.

La programación de estrenos para este mes incluye 44 títulos, entre películas, series, documentales, realities y k-content.

"Sexo en la ciudad: Temporada 1-6", "The Walking Dead: Temporada 11 (Episodios 17-27)", "Ripley", "Parasyte: The Grey" y "La red antisocial: De los memes al caos", son algunas de las producciones que ya están disponibles en la plataforma.

En la categoría de películas los estrenos de la plataforma incluye títulos como "Super 8" (6 de abril), "Rocketman" (10 de abril), "Monster" (11 de abril), "El pájaro loco se va de campamento" (12 de abril), "Pared con pared" (12 de abril), "Robo" (12 de abril), "The Exorcist: Believer" (14 de abril), "El padrino" (15 de abril), "ANTZ: Hormiguitaz" (16 de abril), "King Kong" (16 de abril), "Lady Bird" (16 de abril), "Rebel Moon (Parte 2): La guerrera que deja marcas" (19 de abril), "Forrest Gump" (22 de abril), "In the Land of Saints and Sinners" (26 de abril), "Luna sin miel" (29 de abril) y "Bohemian Rhapsody: La historia de Freddie Mercury" (30 de abril).

También se estrenarán series como "Secuestro al vuelo 601" (10 de abril), "Aprendiendo a vivir" (11 de abril), "Los detectives difuntos" (25 de abril) y "El caso Asunta" (26 de abril).

Por otra parte, el reality "Keeping Up with the Kardashians" añadirá al catálogo de contenido de la plataforma su temporada número 14 el 15 de abril, lo mismo ocurrirá con el documental "Nuestro mundo lleno de vida" (17 de abril) y el k-content "Adiós, tierra" (26 de abril).

Por último, en la lista hay un título más, hablamos de "Bebé reno", serie que debutará este mes en la plataforma, sin embargo, aún no se ha anunciado la fecha de estreno.

