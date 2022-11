O Yeong-su, de 'El juego del calamar', es acusado de conducta sexual inapropiada

¡Polémica! El actor O Yeong-su, de la exitosa serie “El juego del calamar” (Squid Game), fue acusado por conducta sexual inapropiada.

Funcionarios judiciales de Corea del Sur informaron que el actor, de 78 años, fue acusado en 2017, por tocar a una mujer de forma inapropiada, algo que negó.

“Solo tomé su mano para guiarme mientras caminábamos por la orilla de un lago. Me disculpé porque ella dijo que no haría un escándalo por eso, pero eso no significa que yo admita los cargos”, dijo en una entrevista televisada.

La denuncia contra Yeong-su fue presentada por la presunta víctima en diciembre de 2021, poco después, en abril, se cerró el caso y no se presentaron cargos en contra del actor.

El caso ha sido reabierto a “petición de la víctima” y el histrión fue acusado, pero no se ordenó detención preventiva, reportaron medios internacionales.

Yeong-su ganó popularidad por su papel como Oh Il-nam, el participante más longevo en la competencia de supervivencia “Squid Game”, y por su actuación se convirtió en el primer actor de Corea del Sur en ganar un Globo de Oro.

El galardón lo ganó en la categoría “Mejor actor de reparto en una serie” y tras la polémica, el Ministerio de Cultura de Seúl dejó de transmitir un comercial del gobierno en el que aparecía el histrión.

Trayectoria

Antes de que O Yeong-su alcanzará la fama mundial con “Squid Game”, distribuida por Netflix, se dedicó a la actuación en las tablas, carrera que inició en los 60 e interpretó cientos de obras del teatro coreano.

VEA TAMBIÉN: Brithany Ryce lamentó la forma en la que se expresaron sobre ella en 'Ventaneando'

Antes de obtener papeles puntuales en el cine y la televisión formó parte de la Compañía Nacional de Teatro de Corea, finalmente en 2021, logró trascender internacionalmente.

“Squid Game, la serie más popular de Netflix de todos los tiempos, es una serie de suspenso que cuenta la historia de personas endeudadas que compiten por un gran premio en efectivo en una serie mortal de juegos para niños”, resalta la BBC.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!