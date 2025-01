El Panamá Jazz Festival, que celebra su edición número 22, se ha consolidado como más que una experiencia musical y turística, también tiene un gran valor educativo con un programa sin precedentes de simposios y clínicas.

El festival, en 2020, se convirtió en el primer evento del mundo en otorgar créditos académicos, junto a Berklee College of Music, hito que ha impulsado el turismo cultural y educativo en Panamá.

Este lunes arranca el festival y se extenderá hasta el 18 de enero, con el concierto final al aire libre, además, como en sus versiones anteriores tiene una gran oferta académica con alrededor de 61 actividades y la sede educativa es Ciudad del Saber.

Los eventos educativos se consagran gracias a la participación de los grupos de Berklee Global Jazz Institute, el New England Conservatory, el Ensamble de Wayne Shorter de la Universidad de Nueva York, el New York Jazz Academy y el Berklee Institute of Jazz and Gender Justice, quienes, además de dictar diversas clases maestras, estarán tocando en varios de los escenarios del festival.

De acuerdo a la programación del festival, disponible en (www.panamajazzfestival.com), serán cinco días de actividades académicas, iniciando este lunes al mediodía con "6 pasos para que bateristas aprendan un estándar de jazz" dictado por Princess Orelia Collective y la Holly Channell (baterista, compositora y educadora estadounidense).

Clínica de piano, bajo, saxofón, piano, voz, son algunas de las actividades que tendrán lugar en Ciudad de Saber en el segmento académico con previo registro.

Conciertos

El festival, que realizará un homenaje a Princess Orelia Benskin, contará con una impresionante alineación de músicos nacionales e internacionales.

En la "Noche de Gala", el 15 de enero, se presentará la diva del canto Ledisi, ganadora de Grammy junto a la banda Panama Royale que incluye a John Patitucci en el bajo, Terri Lyne Carrington en la batería, el maestro Danilo Pérez en el piano y el saxofonista Everette Harp.

Princess Orelia Collective, dirigido por la saxofonista Patricia Zárate Pérez y conformada por Nadia Washington (Estados Unidos), Yvette Modestín (Panamá), Ciara Moser (Ireland), Zahili Zamora (Cuba), Jas Kayser (Inglaterra) y Milagros Blades (Panamá), abrirá la gala.

Puede consultar la agenda de conciertos en la página web del festival y adquirir las entradas en Panatickets.