Olmedo Anael, exvocalista de Ulpiano Vergara: 'No voy a permitir que nadie me esté pisoteando'

Si pensaban que el tema de la renuncia de Olmedo Anael Rizo a la agrupación del acordeonista Ulpiano Vergara había culminado, no es así, pues Anael volvió a tocar el tema.

En esta ocasión, el exvocalista de Ulpiano Vergara y Los Nuevos Distinguidos contó sobre la razón de la salida de su agrupación.

Al parecer lo que llevo al joven músico a hablar de nievo sobre este tema fue la entrevista que dio Ulpiano al programa "Habla Ahora", con Birna Julissa Quintero y José Escobar. ¿Y qué dijo?

Anael hizo un Live porque no tolerará que Ulpiano Vergara lo deje mal ante la gente y en los medios de comunicación. ¿Cómo fue la cosa? "Me la han estado enviando amigo, colegas... aquella entrevista en donde el señor Ulpiano se refiere a mi persona de una manera despectiva", dijo.

Según Anael, el acordeonista se limpió con él y lo dejó ante el público como una persona irresponsable, el más irresponsable que ha estado en su agrupación.

El cantante asegura que tuvo unos nueve meses y medio en Ulpiano Vergara y Los Nuevos Distinguidos y cumplió con unos 145 bailes y de esos faltó a cinco bailes, cuatro porque se enfermó, pues el que lo conoce sabe que sufre de defensas bajas y es enfermizo. "Con todo y eso metía la incapacidad y no me la pagaban. Con todo y eso iba, asistía y cantaba dos que tres canciones. Con incapacidad... yo iba a cumplirles con todo y eso, pero ahora yo soy el irresponsable", mencionó.

Tuvo por ocho meses la mejor impresión y el respeto del señor Ulpiano Vergara hasta que llegaron los tres últimos eventos. "Durante los primeros ocho meses y un par de días fue una maravilla, los tres últimos eventos fue un cambio total, para hacerlo más preciso después del baile de mi cumpleaños, no sé qué pasó, pero de ahí pa' acá empezó el problema", contó.

La razón de su salida se debe a que lo exhibieron delante de sus compañeros y del público en plena tarima. "Esa fue la razón por la que yo renuncié a Ulpiano Vergara y Los Nuevos Distinguidos.

En la entrevista el señor Ulpiano Vergara dice que tuvieron que dejarme. Sus palabras fueron que esperaba que en ocho meses me acoplara, pero no me acoplé y tuvieron que dejarme. Señores, a mí nadie me sacó yo presenté mi renuncia formal. 1- porque ni mi mamá ni mi papá a mí me hacen escándalos, ni me gritan ni me exhiben en público. 2- No voy a permitir que nadie me esté pisoteando", comentó.

Vergara mencionó en la entrevista acerca de una piscina en la que se bañó Anael, pero este asegura que enfermo y medio muerto le cumplió en los toques, al mismo tiempo destacó que le gustaría que le justificaran cuándo es que él no cumplió con su trabajo como cantante en la agrupación. "Días en que compañeros no podían asistir yo vine y les hice la segunda. ¿Cuándo se ha visto en una empresa que se paga por rendimiento?", recordó.

Los días de las incapacidades le descontaron 50 dólares por toque y le contestaron en la administración del grupo que solo se pagaba por rendimiento.

En resumen, Anael dice que se equivocó con el señor Ulpiano, pensó que era otra clase de persona, pero aclara que antes de juzgar se debe escuchar las dos partes y permitir que ambas expresen lo sucedido.

Anael aclaró que sí es cierto que fumaba cigarrillos electrónicos, pero con todo y eso jamás le quedó mal en el trabajo.

