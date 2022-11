Olmedo Anael Rizo, exvocalista de Ulpiano Vergara, le cambió el nombre a su conjunto típico

Luego de que Olmedo Anael Rizo, exvocalista de Ulpiano Vergara, anunció la conformación de su propio conjunto, un detalle que llamó la atención, el nombre de la agrupación, “Los Herederos del Ritmo”.

Para algunos el nombre era muy parecido al del conjunto de Alejandro Torres, “Las Estrellas del Ritmo”, agrupación que el músico conformó luego de ser vocalista de “El Mechi Blanco”.

Presuntamente, esta sería la razón por la cual Rizo tomó la decisión de cambiarle el nombre a su conjunto, en lugar de “Los Herederos del Ritmo” ahora se llamará “Los Herederos del Típico”, así lo anunció en su más reciente publicación.

Rizo compartió una volante donde anunció el debut del conjunto, el 10 de noviembre, en Chepo, y en el mismo salta a la vista el cambio del nombre del conjunto.

La otra publicación donde estaba el nombre que iba a tener la agrupación fue eliminado.

Conjunto

Cuando Olmedo Anael Rizo renunció al conjunto de Ulpiano Vergara, a finales de agosto, aseguró que no tenía intenciones de iniciar un conjunto, sin embargo, cambió de opinión, pues dijo a día a día que está trabajando en su carrera musical y para aprovechar su talento formó su propia agrupación.

“Lo hago porque me gusta, porque Dios me dio el don y por querer superarme en mi carrera como artista. No por imitar a nadie ni opacar la luz de nadie”, añadió.

Mencionó que con unos ahorros que tiene va comprando sus cosas poco a poco y para su conjunto se unió muchos jóvenes que incursionaron en la música desde hace más de 10 años.

VEA TAMBIÉN: Taylor Swift anuncia una nueva gira, 'The Eras Tour', que comenzará en Estados Unidos

Oliver Moreno, acordeonista, Efraín Espino y Cristian de Gracia, forman parte de la agrupación de Rizo.

Por último, cabe mencionar, que Rizo es el tercer exmiembro del conjunto de “El Mechi Blanco” que conforma su propia agrupación.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!