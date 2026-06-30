El cantautor panameño Omar Alfanno recibirá el Premio del Consejo Directivo de La Academia Latina de la Grabación el 9 de noviembre durante la Semana Anual Latin Grammy en Las Vegas.

El premio, que se otorga por votación de los miembros directivos de La Academia, reconoce a personas que han realizado importantes aportes a la música latina, aunque no necesariamente a través de la interpretación.

Alfanno, quien es miembro del Salón de la Fama de los Compositores Latinos y ganador de un Latin Grammy, es compositor de clásicos como “El gran varón”, “A puro dolor” y “Amores como el nuestro”, además, sus canciones han sido grabadas por más de 500 artistas como Shakira, Gilberto Santa Rosa, Jerry Rivera, entre otros.

El “arquitecto de la salsa”, que suma cinco décadas de carrera, comentó que cuando recibió la noticia de Manuel Abud, director general de La Academia, quedó completamente en shock.

Explicó que de cierta forma este premio, por el cual está muy agradecido, es la culminación de su carrera y el inicio de nuevos retos y fronteras que cruzar.

También agradeció a Panamá y a los artistas que han grabado sus canciones.

Otro de los reconocimientos especiales, que se anunciaron este martes, fue al Premio a la Excelencia Musical, el cual se otorgará a Alaska, Chichí Peralta, Daniela Mercury, Francisco Céspedes y Lila Downs.

“Es un inmenso privilegio honrar a estas leyendas vivientes, un grupo excepcional cuya influencia trasciende generaciones y géneros y que continúan enriqueciendo y redefiniendo nuestra herencia musical”, dijo Abud en un comunicado.

En la ceremonia, por segundo año consecutivo, se reconocerá al ganador del Premio al Educador Música Latina, que honra a un educador excepcional que ha tenido un impacto significativo al incorporar la música latina en su plan de estudios.

El programa de música de la escuela del ganador recibirá una donación de $10 mil en instrumentos musicales.