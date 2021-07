'One Two': El humorista dejó de seguir a Abraham porque considera que al 'instagramer' se le 'subió la fama'

El influencer Abraham Pino ha generado comentarios durante las últimas semanas, porque consideran que juega con su bebé de una manera inadecuada.

Abraham publicó un video en sus historias de Instagram zarandeando a su hija como si se tratará de una muñeca de trapo.

Abraham tenía suspendida a la pequeña en el aire, mientras la sostenía por los brazos, intentando simular que estaba bailando.

Esta acción del influencer fue criticada por decenas de cibernautas, pues le comentan que pone el peligro a la recién nacida.

No obstante, Abraham Pino sigue siendo blanco de críticas, ahora fue la "One Two", quien hizo un comentario sobre el influencer.

A través de un live en su cuenta de Instagram, la "One Two" dijo que a Abraham se le subió la fama y por esta razón lo dejó de seguir.

Dijo: "Yo lo dejé de seguir, porque para mí hizo lo que tenía que hacer, vamos a esperar que más van a hacer".

"Porque mis amores, hacer videos de un minuto y vivir de eso, como que no. Qué pena que a la gente se le suba la fama, porque se les sube muy rápido, tal como fue el caso de Eddy Lover, por eso yo he tenido mis vergueros", añadió el humorista.

"Él dejó de seguir a todo el mundo, solo sigue al perro, esposa e hija. Yo dizque bueno mi amor, si tú te sientes rico y bendecido está bien", mencionó.

El tipo de vida que lleva Abraham no le parece el más adecuado y no le ve un futuro muy prometedor.

