'Operación Triunfo' estará de vuelta por Prime Video

A falta de confirmar la fecha exacta de la vuelta de "Operación Triunfo", esta vez en Prime Vídeo, el popular concurso musical que presentará Chenoa arranca motores con novedades: galas semanales de 90 minutos, programas diarios con la actualidad de la academia y una programación 24 horas a través de YouTube.

"Una vez más 'OT' va a hacer historia, seremos los primeros en hacer una retransmisión en directo de un programa de entretenimiento durante 14 semanas. Estoy emocionado y contento porque todo el mundo nos está mirando", ha dicho Tinet Rubira, director de Gestmusic en una rueda de prensa de presentación.

La selección de concursantes tendrá lugar durante los meses de julio y septiembre en nueve ciudades: Barcelona 3 julio, Zaragoza (6), Santiago de Compostela (10), Bilbao (12), Valencia (17), Las Palmas de Gran Canaria 6 septiembre, Málaga (11), Sevilla (14), Madrid (19).

Con Chenoa al frente del formato en sustitución de Roberto Leal, la que fuera "triunfita" de la primera edición ha reconocido que de esta manera cierra un círculo en su vida. "Vuelvo a casa, todavía estoy tratando de gestionar la noticia tanto en lo profesional como en lo personal porque es muy fuerte. Pero estoy muy contenta", ha apuntado. "Sé que hay presión y voy a estar súper nerviosa, pero no lo voy a ocultar.

Galas más cortas y resúmenes diarios

Para esta nueva edición, las galas tendrán una duración de 90 minutos. “Es una cosa que (los fans) nos venían demandando y se lo vamos a dar. Queremos que toda la parte de la gala esté solo enfocada en la música y en quién se va o quién se queda”, ha dicho Rubira.

Además se conservará el “Chat OT”, un espacio con entrevistas a los concursantes, con la presencia del expulsado y que repasará lo más destacado de la gala.

Y, como novedad de Prime Video, cada día habrá un magazín con un presentador y colaboradores en el que se analizará y comentará lo que pasa en la Academia, con todas las “polémicas”.

Del mismo modo, Rubira ha asegurado que se mantiene “el núcleo duro del claustro de profesores, con Noemí Galera como directora de la academia. Se quedan Manu Guix como director musical, Mamen Márquez como ‘coach’ de voz y Vicky Gómez como coreógrafa. Los demás serán caras nuevas que iremos desvelando”, ha detallado.

Otro de los cambios de la nueva edición será la Academia, que será más grande de nunca, contará con más luz natural y será más ecosostenible, ha explicado el director de Gestmusic. No obstante, se grabará de nuevo en el Parc Audiovisual de Catalunya, ubicado en Terrasa (Barcelona).

