Oppenheimer triunfa en los Globos de Oro

Con cinco Globos de Oro, el filme ‘Oppenheimer’, de Christopher Nolan, salió victorioso de su primer enfrentamiento con la supertaquillera ‘Barbie’, que partía como favorita de la noche, pero que tan solo ganó dos de los nueve premios a los que optaba.

La cinta protagonizada por Cillian Murphy, que versa sobre el físico Robert Oppenheimer, nombrado el padre de la bomba atómica, se llevó los galardones a mejor película de drama, mejor director, mejor actor de drama, mejor actor de reparto y mejor banda sonora.

“La primera vez que pisé el plató de Christopher Nolan supe que era diferente. Me di cuenta por el nivel de rigor, el nivel de concentración, el nivel de dedicación (…) que estaba en manos de un director visionario y maestro”, dijo Murphy al recibir el premio a mejor actor de drama.

Lily Gladstone ganó el galardón a mejor actriz de drama por su interpretación en la película ‘Killers of the Flower Moon’, en Beverly Hills, Los Ángeles (EE.UU.).

Gladstone derrotó a Carey Mulligan por ‘Maestro’, Sandra Hüller por ‘Anatomy of a Fall, Annette Bening por ‘Nyad’, Greta Lee por ‘Past Lives’ y a Cailee Spaeny por ‘Priscilla’.

La cuarta y última temporada de ‘Succession’ se alzó con el Globo de Oro a mejor serie de drama del curso, una victoria que se suma así a los triunfos que ya obtuvo en esta misma categoría durante las ediciones de 2020 y 2022.

El resto de producciones que competían en este apartado eran ‘1923’, ‘The Crown’, ‘The Diplomat’, ‘The Last of Us’ y ‘The Morning Show’.

La australiana Sarah Snook se embolsó el Globo de Oro en la categoría de mejor actriz en serie de drama por ‘Succession’, una producción con la que hace dos años ya venció en estos mismos premios pero en el apartado de mejor intérprete de reparto.

Entre sus candidatas a mejor actriz de drama se econtraban Bella Ramsey por ‘The Last of Us’, Helen Mirren gracias a ‘1923’, Keri Russell por ‘The Diplomat’, Imelda Staunton con ‘The Crown’ y Emma Stone por ‘The Curse’.

Kieran Culkin (‘Succession’) fue reconocido como mejor actor en serie de drama, imponiéndose así al chileno Pedro Pascal (‘The Last of Us’), que también se postulaba en esta categoría.

‘Poor Things’, de Yorgos Lanthimos, derrotó a ‘Barbie’ al coronarse como la mejor película de comedia o musical en la gala de los Globos de Oro.

La comedia de ciencia ficción también superó a los filmes ‘American Fiction’, de Cord Jefferson; ‘The Holdovers’, de Alexander Payne; ‘May December’, de Todd Haynes y ‘Air’, de Ben Affleck.

Emma Stone recibió este domingo el Globo de Oro a la mejor actriz de comedia o musical por su interpretación en la película ‘Poor Things’.

Stone venció a Margot Robbie (‘Barbie’), Fantasia Barrino (‘The Color Purple’), Jennifer Lawrence (‘No Hard Feelings’), Natalie Portman (‘May December’) y Alma Pöysti (‘Fallen Leaves’).

Paul Giamatti se coronó como el mejor actor de comedia en la 81 edición de los Globos de Oro por su interpretación en la película ‘The Holdovers’.

El actor se impuso a Nicolas Cage (‘Dream Scenario’), Timothée Chalamet, (‘Wonka’), Matt Damon, (‘Air’), Joaquin Phoenix (‘Beau Is Afraid’) y Jeffrey Wright (‘American Fiction’).

‘The Bear’ ganó en la categoría de mejor serie de comedia o musical, mientras que Jeremy Allen White fue premiado al mejor actor en serie de comedia o musical por su papel en esta película y Ayo Edebiri ganó como mejor actriz en serie de comedia o musical.

En tanto, ‘Anatomy of a Fall’, de Justine Triet, arrebató al director español Juan Antonio Bayona el Globo de Oro a mejor película de habla no inglesa.

La cinta se impuso a ‘Society of the Snow’ y también a la finlandesa ‘Fallen Leaves’, de Aki Kaurismäki; la británica ‘The Zone of Interest’, de Jonathan Glazer; la italiana ‘Io Capitano’, de Matteo Garrone, y la estadounidense ‘Past Lives’, de Celine Song.

