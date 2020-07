Orlando Bloom es el hombre perfecto para Katy Perry

En una entrevista para el programa de radio "SiriusXM", la cantante Katy Perry detalló que su prometido Orlando Bloom "es el único" que puede manejarla cuando está en sus peores momentos.

Perry, quien esta esperando su primer hijo con el actor, aseguró que Bloom es perfecto para ella.

"Le mostré todo y él todavía aparece y no se deja engañar por eso", agregó.

La cantante está en la etapa final de su embarazo y está ansiosa por eso. Sin embargo, al ser consultada sobre la fecha del nacimiento dijo sentirse bendecida, "será pronto", pero sin revelar el gran día, se lee en La Botana.

Momentos difíciles

La cantante Katy Perry y su prometido Orlando Bloom están devastados por la pérdida de su mascota “Migthy”.

“Migthy”, un perro, desapareció hace aproximadamente siete días en Montecito, California y desde entones Orlando Bloom y Katy Perry dedicaron cuerpo y alma a la búsqueda de la mascota. Hasta recompensa ofrecieron para quien diera con el paradero del perro.'



La cantante Katy Perry y el actor Orlando Bloon están comprometidos. Y están esperando a su primer hijo. Sin embargo, la cantante no ha querido revelar la fecha del nacimiento.

Sin embargo, a través de su perfil de Instagram el actor informó el cese de la búsqueda y los motivos.

“Después de 7 días de búsqueda desde el amanecer hasta el atardecer y hasta altas horas de la madrugada, hoy, el séptimo día, encontramos su collar… He llorado más esta semana de lo que creía posible. No dejé piedra sin remover, me arrastré a través de todos los agujeros, debajo de las carreteras, busqué en cada patio y cada lecho del arroyo”, dijo Bloom.

Por su parte, Katy Perry aseguró que extrañarán siempre a su pequeño amigo y que para siempre tendrán un agujero en el corazón en forma de pata.

La irreparable pérdida de la pareja coincide con la etapa final del embarazo de Katy Perry.

