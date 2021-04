Orman Inniss está listo para la vacuna de AstraZeneca: 'No estoy creyendo brother'

Hoy, 21 de abril, despertamos con la noticia de que los panameños saturaron el sistema para agentar cita para recibir la vacuna de AstraZeneca contra la covid-19, en total son 36 mil dosis.

El sistema de citas creó 18 mil citas y para la mañana de este miércoles ya se habían agendado 10 mil. El interés de los panameños por recibir la inmunización ha sido sorprendente, de acuerdo a Luis Oliva, administrador de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG).

"Esto no lo recordábamos desde el vale digital. La cantidad de ciudadanos que han estado ingresando a la plataforma ha sido sorprendente", agregó.

En un principio se pensó que los panameños no estarían dispuestos a vacunarse con las dosis de la casa farmacéutica por los reportes internacionales sobre efectos secundarios asociados a la vacuna.

No obstante, al parecer los panameños si confían en la vacuna de AstraZeneca. Por ejemplo, el chollywoodense Orman Inniss ya agendó su cita para recibir su primera dosis de la vacuna de AstraZeneca.

Explicó en un video, que compartió en Instagram, que casi se queda sin cupo para la vacuna. El 4 de mayo Inniss se inmunizará contra la covid-19, “no estoy creyendo brother”.

“Después les cuento, si usted me ve por ahí después del 4 usted, me ve por ahí, entonces usted vaya a ponérsela, yo me la voy a poner por ustedes”, expresó.

Inniss enfatiza que las personas quieren salir, hacer y deshacer, pero no quieren vacunarse, “hay que vacunarse”, dijo.

Otra cara de la farándula local que dijo que se vacunaría con la vacuna de AstraZeneca fue Diego De Obaldía, quien también participa en un estudio del Centro de Vacunación e Investigación en Panamá (Cevaxin).

De Obaldía se aplicó la segunda dosis de la vacuna del estudio hoy, no sabe si es un placebo o la vacuna, en 48 horas le informarán cuál de las dos era.

De Obaldía contó que también recibió hoy su cita para vacunarse con la vacuna de AstraZeneca.

