'Óscar de la pandemia', evento más importante del mundo cinematográfico

Falta poco para conocer las películas ganadoras de los Premios Óscar, que este año los han denominado "Óscar de la pandemia".

La gala de premiación de la edición número 93 de los Premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood será este domingo 25 de abril.

Este es el evento más importante del mundo cinematográfico y se ha realiza en el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles, pero este año tendrá lugar en distintas localizaciones, como el clásico Dolby Theatre y el centro ferroviario LA Union Station.

La principal razón de cambiar de ubicación es que permite un mayor distanciamiento y las medidas de seguridad pueden ser aplicadas de una manera más fácil.

Además, en Europa también se celebrará entre Londres y París para todos los artistas que no han podido llegar a Estados Unidos por la crisis sanitaria.

La pandemia obligó a postergar la fecha, estirando así también la posibilidad de las películas para ser consideradas, ya que dieron tiempo de estreno hasta el 28 de febrero.

Todo indica que la gran apuesta será una premiación presencial y no a modo virtual con videollamadas como se dio en otras entregas de galardones, como los Premios Emmy, los Golden Globes o los SAG Awards, los cuales marcaron el camino hacia los Óscar con sus ganadores.

El 15 de marzo se realizó un evento virtual con Nick Jonas y Priyanka Chopra, quienes presentaron a cada uno de los candidatos que competirán la noche de este domingo.

Favoritas

La película "Mank" llega a la cita como la favorita, sumando la friolera de 10 candidaturas, incluyendo mejor film, dirección (David Fincher), actor protagonista (Gary Oldman) y actriz de reparto (Amanda Seyfried).

No obstante, en la lista de aquellas que se disputan el título de Mejor Película están: "El padre" (The Father); "Judas y el mesías negro" (Judas and the Black Messiah), "Minari. Historia de mi familia" (Minari), "Nomadland", "Una joven prometedora" (Promising Young Woman), "Sound of Metal" y "El juicio de los 7 de Chicago" (The Trial of the Chicago 7).

Horario

La transmisión oficial será en diferentes canales, de acuerdo al país en donde se encuentren.

En Latinoamérica se podrán ver a través de la pantalla de TNT y TNT Series, con su idioma original, mientras que en Estados Unidos se verá por la cadena ABC y en España a través de Movistar+.

En Panamá se podrá apreciar desde las 7:00 p.m.

