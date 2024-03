Otra puerta se cierra para Doralis Mela, 'La Tepesita', en televisión

¿Pase de factura? El esperado regreso de la presentadora Doralis Mela, la popular 'Tepesita", a la televisión nacional se esfumó, así lo dio a conocer la joven presentadora a través de sus redes sociales.

Hoy arranca la nueva temporada de ‘Hecho en Panamá’ y supuestamente Doralis Mela, quien fue sacada del programa competencia, ‘A lo panameño’, sería una de las presentadoras del programa, pero hace unos minutos la misma Doralis reveló que la mandaron a sacar.

“Yo sé que muchos están esperando hoy la nueva temporada de Hecho en Panamá, que incluso yo iba a grabar otras cositas el lunes, venían cosas buenas pues, y se los cuento porque había mucha gente emocionada, feliz por mí, lo cual se los agradezco muchísimo, pero lamentablemente me mandaron a bajar, me mandaron a sacar, a echar absolutamente todo para atrás”, reveló en sus redes sociales.

La Tepesita, como cariñosamente le llaman, pidió que no la agarran con Hecho en Panamá porque ellos no tienen la culpa ni los productores, ni los muchachos que trabajan en TVN: “de verdad me trataron de lo más lindo, excelentes personas, me ayudaron y sí les pido que no los plomeen, ni les caigan, porque eso no es culpa de ellos, eso es decisiones y órdenes de allá arriba, de por allá arriba y órdenes son órdenes”.

La también cantante confesó que en realidad no le sorprendía la decisión: “y creo que a ustedes tampoco, yo lo único que quiero es seguir trabajando, sin necesidad de robarle absolutamente nada a nadie, sin aprovecharme de nadie, sin amenazar a nadie y quiero lo mejor para mi país, yo no sé si eso es un delito o qué”, dijo con frustración.

Estas declaraciones las acompañó con un escrito que decía lo siguiente: “Es triste la realidad que vivimos en Panamá", dijo.

"Tú, como panameño, tienes que estar de parte de lo que está mal y apadrinar las malas decisiones, aún sabiendo que los perjudicados somos nosotros mismos, porque si no es así, pierdes tu trabajo, te castigan, te cierran puertas sin escrúpulos”.

Aseguró que no se dará por vencida porque “como muchos panameños, amo a mi país y quiero lo mejor para todos. Yo no me dejo llevar por una bandera política; lucho bajo la única bandera que debemos pelear todos, y es la bandera panameña", agregó.

"No se preocupen por mí, yo seguiré trabajando con mi conjunto, los @grandesligasdelpindin. Soy una mujer que lo único que quiere es trabajar, aportar a mi país sin necesidad de robar ni aprovecharme de nadie”, concluyó.

