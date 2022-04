Pacientes con Parkinson: Dieta y acondicionamiento físico son claves para la atención de esta dolencia

Tal vez con la noticia de un diagnóstico de la enfermedad de Parkinson han llegado varios consejos dietéticos.

Hay quienes pueden señalarles que evite ciertos alimentos y que coma otros. Incluso, hay quienes aseguran que los alimentos específicos son curas milagrosas para sus síntomas.

No obstante, algunos datos sobre la enfermedad de Parkinson y los alimentos se basan en investigaciones que no son exactas, dice el neurólogo Michal Gostkowski, DO, de la Cleveland Clinic, vía e-mail.

Por esta razón, el especialista ofrece datos sobre los alimentos que estos pacientes podrían estar consumiendo:

Fibra

El Parkinson puede ralentizar los intestinos y causar estreñimiento, así que puede elegir consumir los que más les agraden.

Habas

Michal Gostkowski dice que estas tienen un aminoácido conocido como levodopa, un ingrediente que también contienen medicamentos para el Parkinson. Y si lo ven así, muchos pensarán que es bueno consumirlas.

Empero, la realidad es que la cantidad de levodopa en las habas es pequeña en comparación con la de los medicamentos. “No se puedes comer suficientes habas para tener algún efecto sobre los síntomas,” dice.

Agua

La fibra por sí sola no resolverá un problema de estreñimiento, por ello beber mucha agua es fundamental.

Proteínas

Al estar consumiendo medicamentos con levodopa, es probable que su médico le indique que no consuma proteínas, pero tampoco se trata de satanizarlas.

Aunque ellas pueden interferir con la absorción de los medicamentos que contienen levodopa, debe consumirlas. Una táctica para hacerlo es no tomar los medicamentos de levodopa con las comidas.

