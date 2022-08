Panamá Jazz Festival celebrará su 20 años con invitados de lujo y una nutrida agenda de actividades

Anualmente, durante las dos últimas décadas, por una semana Panamá se ha convertido en el lugar de encuentro de músicos y amantes del jazz de todas partes del mundo.

Desde sus inicios, en 2003, el Panamá Jazz Festival ha recibido a medio billón de personas, tanto locales como extranjeros, y ha otorgado más de $5 millones en becas a cientos de estudiantes.

El festival se ha consolidado como un hub de audiciones de algunas de las universidades más importantes del mundo de la música y cuantificando la formación académica que se imparte durante el evento aproximadamente se da $80 mil en educación musical, comentó la directora ejecutiva del Panamá Jazz Festival, Patricia Zarate Pérez.

En un año prepandemico un aproximado de 5 mil estudiantes participan de las clínicas musicales del festival, la mayoría son becados panameños, alrededor de 4 mil, de todas partes de la geografía nacional.

Zarate Pérez añade que desde el 2014, se ha roto paradigmas en la educación, ya que convencieron a Berklee College of Music para que les diera un crédito universitario por todo lo que se desarrolla en el festival a nivel educativo, convirtiéndose así, en el primer evento en el mundo que otorga un crédito académico.

El próximo año, del 16 al 21 de enero de 2023, se celebrarán los 20 años del festival en un formato semipresencial, como la edición anterior, la cual contó con la participación de 60 mil asistentes, alrededor de 55 mil se conectaron de forma virtual.

Para festejar las dos décadas del festival se contará con conciertos, lunes y martes, en el Ateneo de Ciudad del Saber, clínicas musicales, la edición número 11 del Simposio Latinoamericano de Musicoterapia, el Simposio de las Expresiones Culturales y Musicales de los Afropanameños y el Simposio de los Pueblos Originarios, en su segunda edición.

Como todos los años, el festival tendrá la participación de artistas de lujo como Chucho Valdés (Cuba), Catherine Russell (EE.UU. – Panamá), Children of the Light (EE.UU. – Panamá), Erika Ender (Panamá), Celsito Quintero (Panamá), Farayi Malek Quartet (EE.UU.), Chase Morrin Trio (EE.UU.), Nadia Washington Quartet (EE.UU.), Lihi Haruvi (Israel) y Proyecto Acústico de Carlos Romero (El Salvador).

“Como todos los años tenemos escuelas muy destacadas internacionales que vienen no solo a dar clases, sino también a tocar en el festival con algunos de los mejores estudiantes y profesores de estas escuelas”, aseguró Zarate Pérez.

A la fecha se ha confirmado la asistencia de Berklee College of Music, New England Conservatory, New York Jazz Academy y el Conservatorio de Santiago de Chile.

Imagen del festival

En conferencia de prensa, se presentó la imagen del Panamá Jazz Festival, la cual fue seleccionada del concurso de diseño que se abrió en marzo, y que contó con la participación de 44 diseñadores gráficos.

Por mayoría absoluta, el jurado conformado por los coordinadores del festival, ganó el diseño de Claire Nast, diseñadora gráfica francesa radicada en Bocas del Toro desde hace un año y medio.

Reconocimiento

Rumbo a la celebración de los 20 años del festival, su director artístico, Danilo Pérez, reconoció la labor del equipo que hay detrás del festival y a los miembros de la Fundación Danilo Pérez. “Es importante porque el festival pasa una semana, pero durante el año estas son las personas que están trabajando arduamente…”, afirma el músico.

Públicamente, Pérez admitió que, sin su esposa, Patricia Zarate Pérez, nada esto hubiese sido posible, ya que ella ha ayudado a institucionalizar el festival.

Pérez recalca que muchas veces las historias que han hecho posible la existencia de este proyecto no salen en los periódicos, tanto derrotas como victorias, pero que le han demostrado que son temporales, que hay que asumirlas y entender que son ciclos en la vida.

También ha comprendido que si se quiere llegar lejos hay que caminar en comunidad y “eso es lo que yo he experimentado en este proyecto, nada de esto sería posible sin toda la ayuda de este colectivo”, recalcó el músico.

