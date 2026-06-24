PANAMÁ
Panamá Pride celebra 10 años con la Marcha del Orgullo 'Todos Somos Panamá'
- Redacción / ey@epasa.com / @PanamaAmerica
Diez personalidades que han impulsado los derechos humanos serán homenajeadas en la décima edición de Panamá Pride durante su Marcha del Orgullo.
Noticias Relacionadas
Panamá Pride conmemorará su décimo aniversario con una gran Marcha del Orgullo bajo el lema “Todos Somos Panamá”, el 27 de junio, que espera reunir a miles de personas en una jornada de celebración, diversidad e inclusión.
La marcha partirá a las 2:00 p.m. desde el Parque Sur, en Calle 13 del Casco Antiguo, y culminará en la Plaza V Centenario, donde se realizará un festival gratuito abierto a toda la ciudadanía.
Como parte de esta edición especial, se reconocerá a diez personas que han contribuido al fortalecimiento de una sociedad más inclusiva y respetuosa de los derechos humanos. Los abanderados de Panamá Pride 2026 son: Natasha Dormoi Eluf, Rossana Uribe, Demetrio Maduro, Venus Tejada, Samirah Armengol, Jorge Antonio Cortez, Emma Puig de la Bellacasa, Ferxo Díaz, Nicolai Walt y Roberto Watson “La Ñata”.
Festival en Plaza V Centenario
A partir de las 4:00 p.m. se activará el Pride Village, un espacio familiar con gastronomía, bazar de emprendedores, moda, postres, adopción de mascotas, servicios de salud, tatuajes y activaciones de patrocinadores.
Además, los asistentes podrán seguir en pantalla gigante el partido del Mundial FIFA entre Panamá e Inglaterra, fusionando la celebración del orgullo con la pasión por el fútbol.
La programación artística incluirá las presentaciones de Ingrid de Ycaza, Melfi, Yamilka Pitre, Alfonso Baysa, Carolina Aybar y Yo Soy Gloria Trevi. También actuarán las transformistas Mitsuki Calangi, Zafire D’Vine, Jessica Finix, Ken Di Doll, Lolita Starfish, Hazaleit Santander, Thunder Divine y Barbie Girl.
La música estará a cargo de los DJs Jhonny Beats, DJ Rob, Edusti, Peter Rodríguez, Kats, Yeylife, DJ Yino y Sawil, con la participación especial de Patradanza.
Conducción y cierre
La conducción del festival estará a cargo de Miah Catalina, La Riquichi, Karla Gretta, Kevin Make Up, Elvis Choy, Lanesys, Mónica Gonzáles, Nicole Jenner y Gretchen.
La celebración culminará con el After Party Oficial “The End Party” en la Discoteca Bling del Megapolis Hotel, que ofrecerá cuatro experiencias en una sola noche.
La entrada a la Marcha del Orgullo, el Pride Village y al Festival Panamá Pride es gratuita.
Para comentar debes registrarte y completar los datos generales.