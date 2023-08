Panarusa: Nuevo esposo dice que es interesada; ella responde

La rusa más famosa de Panamá, Ekaterina Brendina, vuelve a estar bajo la lupa luego de que su nuevo esposo, el panameño Nick, la señalara públicamente de manipulación y maltrato psicológico.

En una entrevista con la abogada Giovanni Ortega, Nick acusa a Ekaterina de tener una campaña en su contra a través de las redes sociales.

La historia de Ekaterina y Nick comienza años atrás con simple saludo, cuando ella aún mantenía una relación con el surfista panameño Tomás Herrera.

El acercamiento se dio porque Nick, quien reside en Estados Unidos, estaba casado con una mujer de origen ruso y durante una visita a Panamá le pareció interesante que su esposa y la Panarusa intercambiaran palabras.

Tiempo después, tanto Ekaterina como Nick se separaron de sus respectivas parejas y debido a un proyecto que trabajaban en común, la relación adquirió matices románticos.

Ya como pareja, Nick asegura que le enviaba dinero y le permitió vivir en su apartamento de Paitilla. La decisión de casarse la tomó para llevársela con él a Estados Unidos. De hecho ya había presentado los papeles ante migración.

"La única condición que puso fue que le pidiera en ruso su mano a su padre y lo hice", contó Nick, quien ha requerido atención psicológica para lidiar con el duro momento.

El hombre asegura que se le bajó la autoestima cuando Ekaterina con tono de decepción le dijo que pensaba que él era millonario.

Nick también comentó que Ekaterina ha vuelto a tener acercamientos con Álvaro de Marichalar, su exesposo. Álvaro es hermano de Jaime de Marichalar, exesposo de una hija del rey de España (la infanta Elena).

"Ella se reunió hace poco con Álvaro, estaban tomando vino. Ese video no me gustó. Para un evento social con Álvaro se puso un lindo vestido de seda que le regalé aún estando yo en Panamá. Álvaro es la persona que me reemplazó", comentó Nick.

Nick aseguró que durante el tiempo que estuvieron juntos ella nunca trabajó, él le traía telas de Estados Unidos para su emprendimiento de vestidos y le pagaba el karate de sus hijos.

No obstante cuando tuvieron una diferencia por un tema de fotos, la relaciónse deterioró. "Cuando se dio cuenta que no me podía controlar, todo se vino abajo rapidísimo", añadió.

En julio decidió regresar a Estados Unidos. A raíz del impacto emocional fue diagnosticado con depresión severa.

Nick y Ekaterina siguen casados. En Panamá la norma indica que debe pasar un periodo determinado para iniciar el proceso de divorcio.

Ekaterina se defiende

La Panarusa aclaró a través de sus redes sociales que ella no es una mujer interesada y que su aspiración es volverse millonaria por esfuerzo propio.

"¿Quiero tener un millonario? No, no quiero. Quiero convertirme en millonaria por mí misma y que nadie me corte las alas y definitivamente lo lograré", expuso.

También precisó que tal vez no tenga suerte en el amor, pero definitivamente aprenderá.

Por su parte su expareja y padre de sus hijos, Tomás, también publicó un video en defensa de la rusa.

Tomás arremetió contra la abogada por interferir en asuntos personales y agregó que la Wyznick no lo representa.

"Ha sido difícil tomar esta decisión. Detesto estar en el ojo de la tormenta. Pero creo que algo injusto sucede. No lo puedo permitir porque a pesar de todo lo que haya pasado, Ekaterina es la mamá de mis hijos. Ekaterina no está sola en Panamá", comentó Herrera.

Según Tomás, Wyznick se ha ensañado con Ekaterina, lo que él no va a permitir porque de la estabilidad de Ekaterina también depende la de sus hijos.

