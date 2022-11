'Pantera Negra: Wakanda por siempre' mantiene el legado Chadwick Boseman y resalta raíces indígenas

Chadwick Boseman no solo significó un superhéroe para el mundo cinematográfico. Quienes trabajaron con el eterno Blank Panther fueron marcados por su personalidad, tanto, que el artista sigue brillando a través de las anécdotas del elenco en medio de conferencias de prensa y eventos relacionados con Black Panther: Wakanda Forever, la nueva película de Marvel Studios, que llegará a salas de cine disponibles el 10 de noviembre de 2022, con preestreno en Latinoamérica el 9 de noviembre.

Todo lo que Boseman compartió con el elenco fue recordado en una reciente conferencia de prensa global, donde Letitia Wright, quien interpreta a Shuri, la hermana de T'Challa, personaje al que Boseman dio vida; mencionó que el actor era cálido, y fue interesante ver el siguiente paso de los personajes.

Y es que la segunda entrega de Black Panther le rinde honor a Boseman constantemente, recordándole a la audiencia su legado. Se trata de una película tan diversa y llena de colores que enorgullece a también a los latinos, de acuerdo con la actriz mexicana, Mabel Cadena, quien es Namora en la película.

Así mismo, Tenoch Huerta Mejía (Namor), comentó que en Latinoamérica, especialmente en México, renegamos de nuestras raíces indígenas, pero lo negamos, porque no se trata de genes para nosotros, porque casi todo el mundo en México tiene raíces indígenas o africanas; se trata de la cultura, así que culturalmente, somos una parte de las raíces indígenas, así que abrazar esas raíces y honrar estas dos fuentes, las principales en América Latina, que son las raíces africanas e indígenas, es realmente importante.

"Espero que esto ayude a la gente a aceptar quiénes son, quiénes somos, ¿sabes? Mirarse todos en el espejo y decir: lo que está en el espejo está bien. Nos enseñaron a avergonzarnos de lo que somos, pero es hora de cortarlo y decir: sí, esto es lo que soy y nunca tuve nada malo en mí. El error estaba en los ojos que nos miraban, que nos juzgaban, y la mayoría de las veces, éramos nosotros mismos", agregó.

El dolor de la pérdida, tras la partida de Boseman, fue un tema que se abordó durante la conferencia, pero de acuerdo con los productores, pudieron vivirlo en grupo y apoyarse.

El productor Nate Moore dijo que el director, Ryan Coogler fue lo suficientemente inteligente como cineasta y narrador como para entrelazar varios temas a lo largo de la película, por eso, cree que la película sea poderosa para la gente.

La banda sonora

La banda sonora y música inspirada en la película se realizó con la participación de 40 artistas internacionales grabados en Lagos (Nigeria), Ciudad de México, Londres y Los Ángeles. Entre los artistas, cabe destacar a Rihanna, Tems, Fireboy DML, OG DAYV con Future, CKay con PinkPantheress y Snow Tha Product con la participación de E-40, entre muchos otros.

El álbum “Black Panther: Wakanda Forever - Music from and inspired by", fue producido por Ryan Coogler, Ludwig Göransson, Archie Davis y Dave Jordan y fue lanzado el 4 de noviembre

Mellibeth GonzálezCalvo.