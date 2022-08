Parejas: Problemas sexuales más comunes

Es muy común que en la pareja algún miembro de la relación experimente que su vida sexual no es satisfactoria, puede deberse a varias razones, pero en la mayoría de los casos las causas son similares.

Hay casos donde los conflictos sexuales no solo afectan a un miembro de la pareja, sino a ambos, lo cual puede ocurrir en cualquier etapa de la relación y se corre el riesgo de resquebrajarse por completo su intimidad.

El sexólogo y escritor Ezequiel López Peralta (@citaconezequiel) explica que saber identificar las dificultades que afectan las relaciones sexuales en la pareja es clave para buscar ayuda oportuna y superarlas, por lo tanto, enumeró los problemas más comunes que afectan las relaciones.

- Discronaxia: Incompatibilidad de frecuencia en las relaciones sexuales en la pareja, produce insatisfacción y da lugar a malas interpretaciones (generalmente erróneas) que afectan el vínculo.

- Falta de atracción física: En este punto si la pareja no encuentra un punto de conexión a nivel de personalidad o comportamiento difícilmente su erotismo será sostenible, ya que por lo general las personas con la que se está no es justamente el tipo que te atrae físicamente.

- Incompatibilidad de estilos eróticos: Las formas de disfrutar del erotismo puede ser diferente a la de tu pareja, lo que a uno le gusta al otro le puede resultar impensable.

- Monotonía erótica: La intimidad se torna predecible, con poco espacio para la espontaneidad, por lo tanto, aburrida.

- Mal manejo de las disfunciones sexuales: La anorgasmia, la disfunción eréctil, eyaculación precoz y el bajo deseo son comunes, sin embargo, cuando no se asumen pueden herir gravemente la relación.

- Comunicación disfuncional: No expresar lo que te gusta o poner límites a corto o largo plazo supone consecuencias negativas para la relación.

Para algunos escuchar que el sexo no es todo en la relación puede ser un bálsamo, no obstante, para que una relación funcione en parte se debe tener una vida sexual saludable y esto ayuda a solucionar otros conflictos que no tiene nada que ver con lo que ocurre bajo las sábanas.

