Paris Jackson hace una desgarradora confesión

La hija de del fallecido Rey del Pop, Paris Jackson, reveló en una reciente entrevista distintas experiencias que devinieron en el trastorno de estrés postraumático que padece.

Paris Jackson se refirió a cómo la afectan los comentarios maliciosos, el ciberbullying del que es víctima y sus intentos de suicidio, se lee en El Nuevo Día.

Paris Jackson (23) participó de un nuevo Red Table Talk, a través de Facebook Live. En diálogo con Willow Smith, la artista repasó diferentes momentos de su vida: su infancia, adolescencia, la muerte de su padres, dificultades e intentos de suicidio.

Desde que nació, Paris Jackson enfrentó distintas dificultades como tener que salir con máscaras para evitar el asedio de lo paparazzi, lidiar con el hecho de ser la hija del Rey del Pop, junto con otras desavenencias personales que la llevaron a enfrentar un duro cuadro.

“Sufrí alucinaciones auditivas, paranoia y debí hacer terapia luego de que me diagnosticaron trastorno de estrés post traumático (TEPT)”, reveló ante la hija de Will Smith.

El TEPT dificulta diversas aristas de su vida cotidiana como las relaciones personales, amorosas y amistades en general. Para sobrellevarlo, Paris Jackson ha comenzado una terapia conocida como desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares (EMDR, por sus siglas en inglés).

Dijo: “He comenzado con el proceso de sanación. Amo esta terapia que si bien te pone en un estado de fragilidad y vulnerabilidad muy grande es muy efectivo”.

La hija de Michael Jackson también se refirió a los múltiples intentos de suicidio que tuvo cuando era apenas una adolescente y se refirió a cómo logró transmutar eso en un presente más auspicioso y luminoso.

Confesó: “Hablé mucho de esto con mis amistades. Muchas personas se arrepienten a último momento, hubo veces que sentí eso y otras no, hubo veces que me enojé por no haberlo logrado. Pero hoy, muchos años después, estoy feliz de no haber tenido éxito porque las cosas han mejorado”.

¿Qué experiencias la llevaron a esos momentos oscuros? Jackson sostuvo que fue un mix de cosas: “No saber quién era, dejar de ser una niña para pasar a la pubertad, mucha exposición pública, mucha presión, y algunas personas [en las redes sociales] que me decían que me matara todos los días. Estaba deprimida”.

Sobre los “haters” y sus comentarios maliciosos, en el material incluido por Smith se podía ver un video de Instagram en el que Jackson repudiaba y lloraba por toda la violencia de la que era víctima y se lamentaba que pese a haber estado fuera de las redes sociales por un tiempo nada había cambiado.

