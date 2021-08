Paulett Rosales se comprometió: 'Pedí un hombre que no me alejará de Dios'

Paulett Rosales, quien representó a Panamá en el Miss Turismo Internacional en 2018, compartió con su más de 9 mil seguidores en Instagram que pronto pasará por el altar.

Rosales se comprometió con el hombre de sus oraciones, la propuesta la recibió el día de su cumpleaños.

“Oré por ti una mañana de verano, no conocía tu nombre, ni tu físico o en qué etapa de tu vida te encontrabas en ese momento. Pedí un hombre que no me alejará de Dios, y papá me entregó mucho más que eso”, comentó Rosales.

“Me entregó un escudo de amor y fuerza, un hogar de calma y un ancla de estabilidad y motivación. it's a yes, nunca olvidaré tus lágrimas de emoción al verme unos minutos antes”, finalizó diciendo.

Amigos, seguidores y familiares felicitaron a Rosales por el futuro enlace.

La exreina de belleza y modelo se encuentra en la mejor etapa de su vida, tanto personal como profesional, pues recientemente reveló que está pronto cumplir una de sus metas y en donde pondrá en práctica sus habilidades como diseñadora de modas.

Rosales dijo a día a día que lanzará una colección de prendas de vestir. “Este proyecto lleva mucho tiempo en mi mente, con ganas de darle vida, años realmente. Pero finalmente, hace algunos meses me atreví a darle forma”, explicó.

La fecha para el lanzamiento estaba establecida para el día de su cumpleaños, pero por diversos motivos se cambió, algo que resultará beneficioso para la colección y los planes de la modelo.

Los detalles de la colección los dará a conocer de cara al lanzamiento, sin embargo, adelantó que es una línea para mujeres, pero no descarta explorar otros mercados, niños y caballeros.

Las personas podrán acceder a las prendas a través del sitio web de Rosales y en su cuenta de Instagram.

