Pepe Aguilar dijo que fue un placer cantar con Rubén Blades

Pepe Aguilar, el titán de la música mexicana, comentó que fue un placer compartir escenario con el cantautor panameño Rubén Blades.

Los músicos compartieron escenario en la ceremonia de los Latin American Music Awards 2023, celebrada el 20 de abril, en Las Vegas, donde el mexicano fue honrado con un premio especial por su legado.

Ángela Aguilar, hija del mexicano, fue la encargada de entregarle el premio a su padre y el homenaje continuó con un popurrí de sus canciones interpretadas por Blades, Carín León y Banda El Recodo.

Blades le puso el toque salsero a “Por mujeres como tú”, tema en el que compartió escenario con Aguilar, una de las mejores actuaciones de la velada y que se llevó una fuerte ovación del público.

Aguilar publicó un extracto de la publicación y escribió “Por mujeres como tú… que placer compartir el escenario maestro @ruben.blades”.

Blades, por su parte, compartió una fotografía junto a Aguilar y agradeció que lo invitara al homenaje.

“Ayer cantando con @pepeaguilar_oficial, en su merecido homenaje, en los Premios Latin @latinamas Latin American Music Awards. ¡Gracias Pepe por invitarme!”, expresó el cantautor panameño.

Aguilar agradeció a su público y a cada uno de los asistentes por ser parte de ese momento tan importante.

“Caray, pues es con toda la humildad del mundo y el mayor de los agradecimientos que acepto esto que definitivamente es algo que, pues, no siento que merezca en lo personal, porque yo lo único que he hecho en esta vida es seguir mi corazón y seguir mi pasión, y esta es la música de México. Sinceramente si es legado o no es legado, yo lo único que les digo es que mientras Dios me permita voy a seguir haciendo lo que el corazón me dice, y mi corazón me dice que siempre respete mis tradiciones, siga adelante con la música de México que es el mariachi, la banda, la música norteña. Y el legado es precisamente ese, más que una persona, es esa energía que significa la música regional mexicana. ¡Y viva México!”, manifestó en su discurso.

El mexicano seguirá recorriendo los escenarios más emblemáticos de México y Estados Unidos con su tour “Jaripeo sin fronteras”.

