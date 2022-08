'Persiguiendo un sueño', una cinta cargada de emotividad y basada en hechos reales

Para los amantes de las historias de perseverancia ya está en los cines de la localidad la película "Persiguiendo un sueño", basada en hechos reales, bajo la dirección de la actriz Rachel Griffiths.

La película hace justicia a su título y a la emotividad que esperas de una historia donde su protagonista se sobrepone a la adversidad para cumplir sus sueños.

El primer largometraje de Griffiths, como directora, está basado en la historia de Michelle Payne, la primera y única jockey en ganar la Copa de Melbourne en 2015.

La historia de Payne, por sí sola, tiene algunos trágicos acontecimientos, una caída que sufrió al inicio de su carrera y que la obligó a estar alejada una temporada de las carreras y una tragedia familiar, eventos que casi la obligan a renunciar a sus sueños.

Payne continúa cabalgando pese a las negativas de sus médicos y los obstáculos con los que se encontró en un deporte dominado por los hombres y es entonces cuando conoce al "Príncipe de Penzance", el caballo con el que ganó en Melbourne con una probabilidad de 100 a 1.

En esta conmovedora historia, Payne, papel interpretado por la actriz Teresa Palmer, cuenta con el amor y respaldo de su padre (Sam Neill), un famoso entrenador de caballos, y su hermano Stevie.

La cinta biográfica, de 98 minutos, aborda una variedad de temas como conflictos familiares, superación personal e instan al espectador a reflexionar sobre su vida, para algunos la historia les puede resultar trillada, sin embargo, ha obtenido muy buenas críticas.'



'Basada en hechos reales. Michelle Payne, una chica de 15 años, hace todo lo necesario para convertirse en la primera jinete en ganar en la Copa de Melbourne 2015'.

- "El gran corazón de esta cinta me convenció a pesar de mi total ignorancia del mundo de las carreras. Es un poco tonta y se siente como una película de televisión, pero no puedes evitar sonreír por su franqueza y calidez reconfortante", comentó Peter Bradshaw de "The Guardian".

- "Una historia deportiva inspiradora pero estándar (...) los amantes de los caballos serán los cinéfilos más vulnerables a sus modestos encantos", dijo John DeFore de "The Hollywood Reporter".

- "Incluso las personas a las que no les importan las carreras de caballos probablemente se emocionarán con esta hermosa y emocionante película biográfica sobre una atleta femenina que rompe barreras", expresó Joyce Slaton de "Common Sense Media".

