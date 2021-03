'La Peste', una serie no tan alejada del contexto actual

En medio de la pandemia de la covid-19 llega a Latinoamérica una producción televisiva que no está muy alejada de la realidad que se está viviendo actualmente, hablamos de "La Peste".

La serie española está ambientada en Sevilla durante el siglo XVI, cuando una de las epidemias de peste asoló la ciudad, situación que evidenció los problemas sociales de la época, lo cual también ha ocurrido en el contexto actual.

"La Peste" muestra la crudeza de la crisis sanitaria y aborta otras aristas; el hambre, la corrupción el papel de la mujer en la sociedad y cómo despojan a las personas de sus bienes.

El protagonista de la "La Peste", el actor español, Pablo Molinero, Mateo Núñez en la serie, comparó la trama de la serie con lo que está sucediendo hoy día y llegó a la conclusión de que en momentos de pandemia ha aflorado el lado oscuro de las personas. "Hay gente que aún sigue usando momentos de pandemia para hacer dinero", dijo el actor.

Reflexionando respeto a la parte positiva, Molinero concuerda que tanto en "La Peste" como en el contexto actual hay personajes, personal de salud, que están haciendo un esfuerzo para hacerle frente a la crisis sanitario.

Acota que en la producción el personaje del Dr. Nicolás Monardes está "al pie del cañón" intentando ayudar a los enfermos, hoy día la situación es similar el personal de salud está comprometido con su labor en la primera línea de batalla contra el coronavirus.

En la segunda temporada de la serie se abarca un tema muy polémico, la corrupción, Molinero detalla que qué país no está exento a este flagelo. Un problema que el actor ve como algo muy intrínseco a nosotros (ser humano) y que cómo sociedad nos queda mucho trabajo por hacer para que esto no se dé. Pero también, enfatiza se debe trabajar en ello, es decir, quienes tengan la oportunidad de ocupar algún cargo de jerarquía procurar no caer en la práctica de la corrupción.'



En esta nueva serie española desembarcarás en Sevilla en el siglo XVI, y acompañarás a Mateo, un antiguo militar que deberá investigar una serie de asesinatos.



"La Peste" aborda la crisis sanitaria y otros problemas sociales que azota la ciudad en esa época.



'La Peste' marcó un antes y después en la forma de hacer series, para un público más exigente.

"Es un trabajo paralelo como sociedad y como individuo, pero sí, me parece lo más potente de la serie que está todavía en… que, aunque cambie el decorado los temas que toca son los temas que tenemos hoy en día entre manos", señaló el intérprete de Mateo.

Añade que la peste del ser humano no es exterior, no es una enfermedad, porque está vienen y las superaremos como es el caso de la pandemia, encontraremos la solución, el verdadero problema es nuestra versión como seres humanos, lo cual debería ser ir hacía mejor. "Es donde yo creo que está la reflexión de la serie", dijo.

Producción

"La Peste" es una producción de dos temporadas y que le ofrece al espectador una experiencia sensorial inigualable producto de la ambientación y el trabajo de los actores.

El espectador se puede sumergir en la ciudad como si caminara por sus calles, capaz de oler los aromas del mercado, el hedor de los cadáveres de animales muertos y contemplar el polvo de los ropajes raídos.

Toda esta experiencia es el resultado de un trabajo maratónico y que supuso un antes y un después en la producción de las series, antes se hacían series para la televisión, pero con "La Peste" se dio un salto a lo internacional, con un trabajo muy cercano al cine.

Actor

Pablo Molinero le da vida a Mateo Núñez, un antiguo militar que deberá investigar una serie de asesinatos, adentrándose entonces en un mundo oculto donde el mal hace de las suyas en los conventos, los burdeles reglamentados por la Iglesia, hospitales y palacios.

Molinera comenta que trabajar en esta producción ha marcado un antes y después en su carrera, anteriormente se dedicaba a la actuación teatral, por ningún momento pensó que trabajaría para cine, de ser una cara desconocida en la industria, gracias al "boom" que ha tenido la serie eso ha cambiado.