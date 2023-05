Pide remuneración justa para los guionistas de Hollywood

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama (2009-2017) se posicionó a favor de la huelga que actualmente encabeza el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos y aseguró que espera que obtengan "una parte justa de los frutos de su trabajo".

"Como alguien que realmente apoya al gremio y como alguien que cree en la narración de historias y en su oficio, mi esperanza es que se les compense y que la importancia de lo que hacen se refleje en cualquier acuerdo al que se llegue", dijo Obama en una charla virtual en la que presentó su serie "Working: What We Do All Day".

Desde el pasado 2 de mayo los guionistas paralizaron a la industria de Hollywood al comenzar una huelga para exigir a la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP) mejores condiciones de trabajo, un pago justo de residuales de sus proyectos, regulación en la inteligencia artificial, entre otras peticiones.

Obama aseguró que "entendía" la presión que grandes estudios y compañías de "streaming" sentían de parte de sus accionistas debido al "exceso de producciones", pero hizo énfasis en que dichas empresas "no existirían" sin la presencia de "escritores que crean historias que importan".

"Mi esperanza sería que en una época de grandes cambios tecnológicos, en la que hay grandes megacorporaciones a las que les va muy bien, tengan en cuenta a los creativos que fabrican el producto que los consumidores aprecian y que se exporta a todo el mundo", apuntó.

El exmandatario es presentador, entrevistador y productor de "Working: What We Do All Day", un proyecto que intenta explicar el sentido del trabajo y responder preguntas como ¿qué hace que un trabajo sea bueno? y ¿qué se necesita para estar satisfecho?

Para encontrar las respuestas, Obama visitó las casas y los lugares de trabajo de personas de todos los niveles de sectores como transporte, tecnología, servicio hospitalario y trabajo doméstico.

La miniserie fue dirigida por Caroline Suh, y surgió de la inspiración que el libro "Working" (1974), del historiador estadounidense Studs Terkel, generó en Obama.

El proyecto de cuatro capítulos ya está disponible en Netflix y pertenece a la productora Higher Ground Productions, fundada en 2018 por el expresidente y la ex primera dama Michelle Obama.

