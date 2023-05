Piqué: ¿No sabía que sus hijos participarían en 'Acróstico'?

El videoclip de “Acróstico”, de Shakira con la participación de sus hijos, no pasó inadvertido y hay rumores de que presuntamente Gerard Piqué no sabía nada al respecto.

Supuestamente Piqué se enteró de la aparición de sus hijos en el videoclip cuando este salió a luz, no obstante, se desconoce cuál ha sido su reacción o si está molesto porque su expareja, Shakira, no le consultó sobre el tema.

“(…) Él no lo sabía, ni se le había pedido permiso, ni autorización y ni sus hijos, parece ser, que tampoco se lo habían dicho”, dijo la panelista de Sonsoles Ónega, Lorena Vázquez.

Luego Vázquez añadió: “Si Piqué está disgustado o no. No lo sé. Pero su entorno más cercano nos asegura que no sabía absolutamente nada de que sus hijos fueran a estar en este videoclip de Shakira”.

Durante su intervención Vázquez reflexionó sobre la incoherente que resulta que la colombiana pide se respete el derecho a la intimidad de sus hijos, Sasha y Milán, pero es ella quien de golpe los expone en un video que le dio la vuelta al mundo.

Cuando salió el video “Acróstico”, en una publicación, la colombiana comentó que fueron sus hijos quienes decidieron participar en la canción e indicó cómo dio la colaboración.

“Ambos han compartido a mi lado en el estudio y al escuchar esta canción, dedicada a ellos, me han pedido hacer parte. La han sentido e interpretado por ellos mismos y para ellos mismos, con la pasión y el sentimiento del que lleva la música dentro”, escribió la barranquillera.

Pilar Mañé, abogada de Shakira, mencionó a Europa Press que el video musical no provocará problemas entre la expareja, además, desconoce cuál es la postura de Piqué respecto al tema, pues solo puede opinar jurídicamente.

“Yo creo que lo que hace Shakira siempre lo hace bien hecho, y los niños están preservados en todo momento (...) La situación ahora está estupenda. No tengo noticias de que vaya nada mal”, afirmó.

Shakira y Piqué para mantener una relación civilizada en lo que se refiere a la custodia de Milan y Sasha: “Todo está arreglado, todo está bien. Él va a visitar a los niños... Todo funciona. Ya pueden descansar ahora”.

