'Pixar en Concierto', un espectáculo que se realizará en agosto

Todo está listo para "Pixar en Concierto", un espectáculo que se llevará a cabo en Panamá en el mes de agosto.

Este show visual y musical ofrecerá seis funciones del 1 al 4 de agosto y tendrá como escenario al Teatro Anayani, Atlapa.

"Pixar en Concierto" cuenta con la proyección de fragmentos de las icónicas películas de Disney y Pixar y la interpretación en vivo de la Orquesta Filarmónica de Panamá, al mando del maestro Thiago Tiberio.

Este espectáculo presenta grandes éxitos como “Yo soy tu amigo fiel” de Toy Story, “Si No Estoy Contigo” de Monsters INC. (ganadora del premio Oscar a Mejor Canción Original en 2001), “Le Festin” Rataouille, “Viento y Cielo Alcanzar” de Valiente, “Vida de casados” de Up: Una aventura de altura y “Recuérdame” (ganadora del premio Oscar a Mejor Canción Original en 2018), “Un Poco Loco” y “El Latido de mi Corazón” de Coco, entre otros.

Además, este espectáculo cuenta con más de 12 artistas entre cantantes y bailarines, y reúne a varios de los personajes más icónicos de Pixar, entre los que se encuentran Buzz Lightyear, Woody y Mérida.

Los seguidores pueden prepararse para este gran show reproduciendo sus canciones favoritas a través de la playlist "Lo mejor de Pixar" en Spotify.

También pueden revivir los títulos más emblemáticos de Disney y Pixar en Disney+.

La venta general de las entradas se habilitaron el 23 de junio.

