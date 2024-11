Planes para el fin de semana en la ciudad de Panamá

Para el segundo fin de semana de noviembre, el Mes de la Patria, se estarán llevando a cabo varias actividades en la Ciudad de Panamá.

Cine, gastronomía, yoga y boxeo, son algunas de las opciones. A continuación, mayores detalles.

'Festival Qué bello es mi Panamá'

En todos los mercados municipales de la ciudad, el 9 de noviembre, tendrán lugar presentaciones folclóricas, comidas típicas y mercadillo de artesanías.

Parque Municipal Summit

El parque tendrá sus puertas abiertas los días 9 y 10 de noviembre. Para el día sábado habrá alimentación de fauna, guacamayas a las 10:00 a.m. y perezosos a las 2:00 p.m., y charla educativa. Y el domingo, hay taller creativo (10:00 a.m. y 12:00 p.m.) y charla educativa (10:00 a.m.).

'Semillero de campeones'

El 9 de noviembre, en el Gimnasio Municipal Arturo Brown, Juan Díaz, se presentará "Semillero de campeones", a las 2:00 p.m., y contará con la presencia de Roberto "Mano de Piedra" Durán.

'Ciclo de Cine Alternativo Mundial'

Este viernes el Cine Universitario, ubicado en el campus de la Universidad de Panamá, exhibirá las cintas "Es la vida" y "El vientre del mar", en funciones a las 3:00 p.m., 5:00 p.m. y 7:00 p.m., con acceso gratuito.

'Artistas de la Tierra: Pequeños grandes naturalistas y antropólogos'

La actividad tendrá lugar en el Museo de Arte Contemporá́neo (MAC Panamá), de 1:00 p.m. a 3:00 p.m., el 9 (Debajo del mar) y 10 de noviembre (Pinta tu plato estilo chunga).

'Panamá Respira'

En el Parque Rach se llevarán a cabo clases de yoga abiertas el 10 de noviembre, a partir de las 8:00 a.m., y no se requiere experiencia, solo un mat, ropa cómoda y agua.

'Conexión musical'