Plantas en casa: ¿Cuál es la temperatura adecuada para que crezcan?

Una de las funciones de las plantas está generar oxígeno y absorber el dióxido de carbono, al igual que los árboles. Por eso las plantas se colocan dentro de las habitaciones para ayudar en la purificación del aire y absorción de los gases contaminantes procedentes del exterior.

Además, las plantas elevan la humedad, evitando que las vías respiratorias se resequen.

Pero, si eres amante de tener plantas dentro de tu casa, también de usar aire acondicionado en el interior de tu hogar debes tener ciertos aspectos en cuenta. Podrán obtener estos beneficios si entienden la temperatura que más les beneficia a tus plantas.

Por lo general, las plantas que se cultivan dentro de la casa vienen de países tropicales, donde es más cálido que en los jardines, muchas de las cuales también crecen a la sombra de plantas y árboles mayores, comenta Milena Santos, directora de marketing estratégico y producto unitario a Daikin.

Lo anterior da como resultado que, las temperaturas dentro en algunos cuartos sea la adecuada para que crezcan bien.

En este caso aconseja que esté entre 15º C y 25º C. No obstante, subraya que algunas necesitan menos y otras un poco más, pero las plantas que se desarrollan dentro de este rango son adecuadas para hogares y oficinas.

A medida que suba la humedad deben reducir la temperatura para mantener la misma sensación térmica. La temperatura sugerida en los meses de verano es de 25º C.

Ya más de 24º C es demasiado para la mayoría de las plantas en interiores, aunque en el exterior están bien.

¿Por qué? Todas no toleran temperaturas más altas en interiores es porque no tienen las mismas condiciones, como la humedad del aire y la luz solar, lo que promueve el crecimiento sin limitar el calor.

Si la temperaturas es aún más baja, el problema es mayor, ya que podría afectar el crecimiento de las plantas, y mueren.

